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Кадыров сообщил о задержании подозреваемого в убийстве из кровной мести

Кадыров сообщил о задержании подозреваемого в убийстве в станице Воскресеновская
В Чечне задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего мужчины в станице Воскресеновская. Убийство, получившее широкий резонанс, было совершено на глазах ребенка и снято на камеру. Предположительно, мотивом была кровная месть
Подозреваемый в убийстве мужчины в станице Воскресеновская
Подозреваемый в убийстве мужчины в станице Воскресеновская (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров сообщил о задержании подозреваемого в убийстве мужчины в станице Воскресеновская.

«Сегодня рано утром сотрудники МВД России по Шелковскому району задержали преступника, который накануне убил мужчину в станице Воскресеновская», — написал Кадыров в телеграм-канале. По его словам, 30-летний подозреваемый скрывался в лесном массиве, следователи выясняют мотивы его поступка.

«В настоящее время в отношении задержанного Следственным управлением СК РФ по ЧР возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавил Кадыров. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Накануне, 14 января, телеграм-канал Mash Gor опубликовал видео с убийством 54-летнего местного жителя. Жертвой преступника оказался Абдурахим Гакаев. Как пишет «Комсомольская правда», убитый был муллой. По данным Mash Gor, убийство произошло на глазах у его сына. По предварительным данным, преступник зарезал свою жертву из кровной мести и скрылся на автомобиле. О том, что убийство произошло по мотивам кровной мести, писала также «Комсомольская правда».

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Юлия Овчинникова
Россия Чечня Рамзан Кадыров
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