Кадыров сообщил о задержании подозреваемого в убийстве в станице Воскресеновская

Кадыров сообщил о задержании подозреваемого в убийстве из кровной мести

В Чечне задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего мужчины в станице Воскресеновская. Убийство, получившее широкий резонанс, было совершено на глазах ребенка и снято на камеру. Предположительно, мотивом была кровная месть

Подозреваемый в убийстве мужчины в станице Воскресеновская (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров сообщил о задержании подозреваемого в убийстве мужчины в станице Воскресеновская.

«Сегодня рано утром сотрудники МВД России по Шелковскому району задержали преступника, который накануне убил мужчину в станице Воскресеновская», — написал Кадыров в телеграм-канале. По его словам, 30-летний подозреваемый скрывался в лесном массиве, следователи выясняют мотивы его поступка.

«В настоящее время в отношении задержанного Следственным управлением СК РФ по ЧР возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавил Кадыров. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.