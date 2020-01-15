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Минпромторг предложил снизить цель по отечественным лекарствам на рынке

В этом году показатель предлагается снизить с 40 до 25%, а в 2024 году — с 45 до 30%. Как пояснили в министерстве, показатели, зафиксированные в предыдущей версии стратегии развития фармпромышленности, не были достигнуты
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минпромторг решил снизить ориентир по доле отечественных медицинских изделий на рынке в 2020 году с 40 до 25%, а в 2024 году — с 45 до 30%, следует из опубликованных на Федеральном портале проектов нормативных актов документов. Первыми внимание на это обратили «Ведомости».

Также министерство планирует понизить в 2020 году целевой показатель доли отечественных лекарств на 2020 год до 32,9% в денежном выражении. Изначально в госпрограмме «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» был зафиксирован другой показатель — 50%, пишет газета. В 2024 году план предлагается снизить с 53 до 36,4%.

Ведомство объясняет корректировку госпрограммы изменениями, внесенными в проект стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Указанные в предыдущей версии показатели не были достигнуты в полном объеме, говорится в пояснительной записке.

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За девять месяцев 2019 года доля российских лекарств на рынке составила 30,5% в денежном выражении вместо целевых 46%, а медицинских изделий — 22,74% вместо 36%, рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга. По его словам, одна из причин, по которым показатели не достигнуты, связана с государственным регулированием цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Представитель ведомства отметил, что максимальная цена на лекарство из этого перечня не может превышать стоимость оригинальных импортных препаратов из-за установленных понижающих коэффициентов.

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В документе Минпромторга также отмечается, что спрос на дорогостоящие зарубежные лекарства при закупках для нужд государства выше, чем на отечественные. «Снятию зависимости от импортных поставок» также мешает долгая процедура госрегистрации препаратов, произведенных в России.

В Минздраве и в фармацевтических компаниях инициативу Минпромторга не прокомментировали, отмечает газета.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минпромторг, Отечественные лекарства, фармацевтический рынок
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