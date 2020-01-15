Минпромторг предложил снизить цель по отечественным лекарствам на рынке

В этом году показатель предлагается снизить с 40 до 25%, а в 2024 году — с 45 до 30%. Как пояснили в министерстве, показатели, зафиксированные в предыдущей версии стратегии развития фармпромышленности, не были достигнуты

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минпромторг решил снизить ориентир по доле отечественных медицинских изделий на рынке в 2020 году с 40 до 25%, а в 2024 году — с 45 до 30%, следует из опубликованных на Федеральном портале проектов нормативных актов документов. Первыми внимание на это обратили «Ведомости».

Также министерство планирует понизить в 2020 году целевой показатель доли отечественных лекарств на 2020 год до 32,9% в денежном выражении. Изначально в госпрограмме «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» был зафиксирован другой показатель — 50%, пишет газета. В 2024 году план предлагается снизить с 53 до 36,4%.

Ведомство объясняет корректировку госпрограммы изменениями, внесенными в проект стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Указанные в предыдущей версии показатели не были достигнуты в полном объеме, говорится в пояснительной записке.

За девять месяцев 2019 года доля российских лекарств на рынке составила 30,5% в денежном выражении вместо целевых 46%, а медицинских изделий — 22,74% вместо 36%, рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга. По его словам, одна из причин, по которым показатели не достигнуты, связана с государственным регулированием цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Представитель ведомства отметил, что максимальная цена на лекарство из этого перечня не может превышать стоимость оригинальных импортных препаратов из-за установленных понижающих коэффициентов.