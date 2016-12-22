МВД оценит пропускной режим в пермской школе после драки с ножами

Министерство внутренних дел приняло решение направить в Пермь группу сотрудников главного управления уголовного розыска и главного управления по обеспечению охраны общественного порядка для помощи местным правоохранителям в расследовании происшествия в пермской школе №127, сообщило ведомство.

Сотрудники центрального аппарата министерства проверят, каким образом был организован пропускной режим на территории школы, а также изучат, как строилась профилактическая работа с несовершеннолетними. МВД будет вести свое расследование совместно со специалистами Минобрнауки.

Утром 15 января в пермской школе №127 между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия. В результате пострадали 14 учеников и преподаватель — школьники и педагог, которые эту драку пытались предотвратить. С места происшествия были госпитализированы учительница и два ученика, сообщили в региональном минздраве. Остальные получили легкие ранения, их осматривают в детской клинической больнице.

Причиной инцидента стал конфликт между двумя несовершеннолетними, один из которых учится в этой школе, а другой учился ранее. По предварительным данным пермского МВД, один из них некогда состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Зачинщики драки задержаны.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

​Занятия в школе №127 были отменены, другие школы города продолжают работу.