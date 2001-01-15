Трихиниллез поражает жителей Краснодарского края

Количество заболевших трихиниллезом в Крымском районе Краснодарского края продолжает увеличиваться. На 15 января зарегистрировано уже 104 случая заболевания. Среди больных - 20 детей до 14 лет.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента Госсанэпиднадзора Минздрава РФ. Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы.

У шести человек заболевание протекает в тяжелой форме, у остальных наблюдается трихинеллез средней степени тяжести. Под наблюдением и превентивным лечением находятся еще 447 человек, употреблявших свинину.

Трихинеллез вызывает нервное истощение, сопровождается лихорадкой и мышечными болями.

Предполагается, что источником заболевания послужило мясо свиней, выращенных в агрофирме села Киевское. Однако исследование свиней, кошек и крыс, проведенное специалистами ветеринарной службы Краснодарского края, не выявило личинок трихинелл. Анализы мяса, сала и колбасы, взятые в станице Киевская, также дали отрицательный результат на наличие болезни.

Проведение полного серологического обследования 700 голов свиней поручено Северо-Кавказскому научно-исследовательскому ветеринарному центру.