В Пекине расцепились вагоны поезда метро. Видео
Вечером 14 декабря в метро Пекина расцепились вагоны во время движения поезда на линии метро Чанпин на перегоне от станции «Сэрци» к станции «Life Science Park», отцепившийся вагон был вынужден остановиться, сообщила пекинская муниципальная транспортная комиссия в соцсети Weibo, передает Xinhua.
Авария произошла в 18:57 по местному времени (13:57 мск). В результате произошедшего никто не погиб, пострадали более 30 человек, их отправили в больницы.
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