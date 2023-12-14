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В Пекине расцепились вагоны поезда метро. Видео

В метро Пекина вагоны расцепились во время движения, пострадали более 30 человек

В Пекине расцепились вагоны поезда метро. Видео
Video

Вечером 14 декабря в метро Пекина расцепились вагоны во время движения поезда на линии метро Чанпин на перегоне от станции «Сэрци» к станции «Life Science Park», отцепившийся вагон был вынужден остановиться, сообщила пекинская муниципальная транспортная комиссия в соцсети Weibo, передает Xinhua.

Авария произошла в 18:57 по местному времени (13:57 мск). В результате произошедшего никто не погиб, пострадали более 30 человек, их отправили в больницы.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Пекин метрополитен авария в метро пострадавшие Китай

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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