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Национальные проекты ,  
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От квартиры до страны: как российские города становятся «умнее»

Жилье и городская среда
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Общемировой процесс цифровой трансформации с каждым годом все больше оставляет свой след на жизни городов. Они становятся «умнее». Если на первый взгляд ключевые моменты «умного» города созданы одинаковыми инструментами — предиктивной аналитики, цифровых платформ, решений по кибербезопасности и так далее, то на деле «умнеют» города по-разному. На это влияют как территория, на которой агломерация расположена, так и локальные задачи, которые должна решить цифровизация, чтобы в конечном счете повысить качество жизни ее жителей. Мы разобрались в особенностях российских «умных» городов и в том, какую роль в этом играют государственные проекты.

Ключевые цели национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России, — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения или строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды в 1,5 раза к 2030 году. В рамках нацпроекта с 2018 года также реализуется ведомственный проект «Умный город», цель которого — создать эффективную систему управления городским хозяйством с помощью современных цифровых и инженерных решений.

«Многие атрибуты «умного» города нам хорошо знакомы — это системы видеонаблюдения, переработка отходов, цифровые сервисы вроде Госуслуг, даже СМС-сообщения с оповещениями от МЧС, которые нам приходят в преддверии погодных аномалий. Другие составляющие скрыты от наших глаз: мониторинг состояния подземных инженерных систем, обеспечение городов энергией и водой. А ведь это очень масштабные высокотехнологичные процессы. Проект «Умный город» — важный механизм в реализации мероприятий по цифровой трансформации на уровне городов и малых поселений», — пояснил значение проекта замминистра строительства и ЖКХ России, руководитель проекта «Умный город» Константин Михайлик.

Проект дает возможность с помощью методической поддержки и федеральных инициатив выявлять лучшие муниципальные практики, благодаря чему продолжается рост индекса «IQ городов», добавил он.

Индекс «IQ городов» был рассчитан Минстроем совместно с МГУ для определения базового уровня цифровизации городского хозяйства и эффективности решений, которые внедряют города. Он оценивается в четырех категориях: крупнейшие города, крупные города, большие города, административные центры. Общий индекс складывается из 47 ключевых индикаторов — например, экономическое состояние агломерации, инфраструктура сетей связи и другие. Один из ключевых целевых показателей проекта — обеспечение роста среднего значения индекса «IQ городов» на 30% к 2024 году. По итогам подсчета индекса в 2023 году «IQ городов» составил в среднем по стране 55 баллов (из 120 возможных), что на 4,5% больше, чем в 2021 году, и на 39,78% выше по отношению к базовому 2018 году.

Рейтинг городов с самым высоким IQ на 2023 год:

  • крупнейшие города (от 1 млн человек) — Москва (120 баллов);
  • крупные города (250 тыс. — 1 млн человек) — Сочи, Краснодарский край (115,20 балла);
  • большие города (100–250 тыс. человек) — Реутов, Московская область (118,57 балла)
  • административные центры (менее 100 тыс. человек) и пилоты — Ялта, Республика Крым (95,67 балла).

Кроме того, ежегодно по пять муниципальных образований уровня «городской округ» и «сельское поселение» получают гранты в размере от 2,5 млн до 50 млн руб. для развития и масштабирования отмеченных решений. Общая сумма грантов за годы работы программы уже превысила 1,1 млрд руб. В сентябре 2022 года был создан федеральный центр компетенций «Умный город». Его главная цель — стать системой «одного окна» для взаимодействия бизнеса и власти в самом проекте.

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Шаги к интеллекту

По словам урбаниста Святослава Мурунова, переустройство городов — это «игра вдолгую»: первоначально мышление должно поменяться у местных сообществ, затем — у власти и бизнеса, и только после этого они начнут сотрудничать и влиять друг на друга. Зачастую вектор того, как город будет «умнеть», зависит также от его экономического потенциала.

В свою очередь, эксперты из РУДН пришли к выводу, что путь к становлению города «умным» состоит из четырех этапов:

  1. Создание «умной» физической инфраструктуры через объединение всех уже имеющихся технологических решений.
  2. Затем создается первичная цифровая инфраструктура, включающая единые стандарты и протоколы, обеспечивающие совместимость устройств.
  3. На третьем этапе идет объединение «умной» физической инфраструктуры и «умной» цифровой — например, интегрированные системы управления районами.
  4. Четвертый этап — объединение данных из отдельных вертикальных цифровых платформ в горизонтально интегрированную, создание цифрового двойника города.

Создание «умного» города — процесс и долгий, и трудоемкий. В разговоре с «РБК Трендами» начальник отдела по внедрению технологий проекта «Умный город» Евгений Дук назвал следующие препятствия: изношенные и устаревшие системы жизнеобеспечения, социокультурные особенности, устаревшее законодательство и технические стандарты, нехватка квалифицированных кадров, недостаток транспарентности на всех уровнях.

Тем не менее последние десятилетия в России особенно широко реализуются greenfield-проекты местного уровня, то есть возведение инфраструктурных площадок, похожих на «умные» города. Яркий пример — Иннополис в Татарстане, ключевая задача которого состоит в привлечении инвесторов для научно-технических разработок и последующее создание высокотехнологичной продукции.

Похожим образом будет функционировать город-спутник «Южный» в пригороде Санкт-Петербурга — на территории более 2 тыс. га будет создан многофункциональный район с научно-образовательным центром «ИТМО Хайпарк», который будет работать как технологическая долина. А одной из его задач станет коммерциализация научных достижений технических вузов страны.

Свой «умный» город есть и на Урале — с 2006 года там реализуется экспериментальный инвест-проект комплексного освоения территории. «Это фактически единственный новый город в стране, построенный в постперестроечное время, в перспективе это 350 тыс. жителей, 9 млн кв. м жилья и 4,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Мы сможем на площадке живого города опробовать технологии цифровизации на всех ступенях, от «умной» квартиры до «умного» дома и «умного» города, включая цифрового мэра», — описал проект президент компании-девелопера проекта ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий.

«Из всех разновидностей smart-city, которые мне встречались, России наиболее подходит концепция умно спланированного города, то есть социальные технологии плюс планирование, — говорит сооснователь бюро средового проектирования unit4.io Данияр Юсупов. — Концепция предполагает низкую зависимость от конъюнктуры технологических рынков, укрепление локальной культуры и идентификации. На лидерство в этой концепции претендует, к примеру, Барселона. Вообще, сам термин smart-city означает не технологическое материальное оснащение, а преимущественно «умное» управление городом, тогда как продвинутая «начинка» — это один из вариантов такого управления. Если модели управления городом нет, то нам нечего будет дооснащать технологиями», — подчеркивает Юсупов. В России, напоминает эксперт, уже была эпоха, когда активно внедрялся подобный образ управления, — это система микрорайонной организации 1950-х годов.

Бизнес и городская среда

Удачным примером эффективного взаимодействия бизнеса и города стала цифровая платформа «Умный город» «Росатома», которая позволяет эффективно управлять муниципалитетами и предоставляет новые возможности администрации, бизнесу и жителям. За время реализации программы на 30% увеличилась производительность труда муниципальных служащих, в пять раз снизились сроки реагирования на обращения граждан. Например, при помощи модуля «Сообщения жителей» было решено более 45 тыс. проблем и обращений граждан.

Решения «Умный город» «Росатома» внедрены и применяются в 117 городах и сателлитах по всей территории России. Реализовано более десяти проектов регионального уровня (в том числе в Нижегородской и Мурманской областях, Ставропольском крае). На ноябрь 2023 года платформа «Умный город» «Росатома» насчитывает более 150 тыс. зарегистрированных пользователей, которые принимают активное участие в улучшении качества жизни своих городов. При помощи модуля «Сообщения жителей» было решено более 200 тыс. проблем и обращений граждан.

«Атомные города — это территории с высоким научно-технологическим потенциалом, где формирование комфортной среды реализуется с применением новейших технологий и практического опыта производственной системы «Росатома». Наши решения сосредоточены вокруг человека и его потребностей. Город может считаться «умным», если человеку в нем удобно и комфортно, а «цифра» лишь помогает в этом. Платформа «Умный город» сейчас насчитывает более 60 сервисов и наводит порядок практически в любой сфере. Благодаря этому в муниципалитете упрощаются процессы управления, повышается качество городской среды, а задачи по благоустройству и развитию территории решаются в активном диалоге с жителями», — сообщили в пресс-службе АО «Русатом Инфраструктурные решения», которая входит в состав госкорпорации «Росатом» и реализует проекты цифровизации городской среды.

Интеллектуальные транспортные системы работают в Белгородской, Липецкой, Ростовской, Тульской, Вологодской областях при поддержке компании «Русатом инфраструктурные решения». По всей стране в рамках этой программы установлено уже свыше 2 тыс. приборов. А решения по организации платного парковочного пространства «Умные парковки» реализованы в 21 регионе (крупнейшие агломерации — в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Туле, Липецке, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске, Воронеже).

Аналогичные центры управления дорожным движением и общественным транспортом разработаны при поддержке Группы «Ситроникс» для Новосибирской области. Показатели транспортных потоков анализируются в режиме реального времени с возможностью визуализации и поддержки принятия решения. С помощью транспортной системы осуществляется светофорное управление дорожным движением, мониторинг параметров транспортных потоков, метеомониторинг, видеонаблюдение, выявление ДТП и ЧС. Платформа объединяет весь дорожно-транспортный комплекс в единую цифровую платформу управления и анализа с возможностью модернизации.

Лучшие проекты, реализуемые в поддержку достижения национальных целей, в том числе посредством внедрения цифровых решений в управлении городской средой, компании представляют на Национальной премии «Наш вклад», получая за их реализацию статус «Партнер национальных проектов России». В частности, одним из финалистов премии «Наш вклад» стала компания «Росатом» с проектом «Умный город».

Отметить лучших

Одним из эффективных инструментов поддержки региональных практик является Всероссийский конкурс «Лучших муниципальных практик». Он направлен на развитие муниципальной экономики, градостроительной и национальной политики, цифровизации городского хозяйства, а также обеспечение грамотного управления местными финансами и эффективной обратной связи с жителями. Регионы представляют успешно реализованные проекты по решению важных для граждан вопросов: инструменты инфраструктурного меню, в том числе льготные займы и бюджетные кредиты на модернизацию ЖКХ, строительство школ, детских садов, поликлиник, дорог, обновление общественного транспорта.

Сбор заявок ведется по двум категориям: I категория — городские округа и городские поселения, II категория — сельские поселения. Ежегодно по пять муниципальных образований из каждой категории получают гранты для развития и масштабирования отмеченных решений. Общая сумма грантов уже превысила 1,1 млрд руб. Победителей конкурса ежегодно определяет федеральная конкурсная комиссия.

Для поддержки решений, направленных на достижение целей проекта «Умный город» нацпроекта «Жилье и городская среда», с 2019 года в рамках Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик выделена отдельная номинация: «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» («Умный город»).

Минстрой России курирует две номинации конкурса: «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)» и «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

«Мы видим, что российские города и сельские поселения работают над улучшением и повышением качества жизни своих граждан, о чем свидетельствует ежегодный рост заявок на этот конкурс. В этом году из 78 регионов было подано более 1,3 тыс. заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году», — отметил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

В 2023 году в номинации «Умный город» поступило 118 заявок из 42 регионов (в I категории — 92 заявки, во II категории — 26 заявок). Всего за время проведения конкурса с 2020 года в номинации «Умный город» было рассмотрено 255 проектов.

В этом году победителем I категории стал геоинформационный портал города Новосибирска «Мой Новосибирск». Портал представляет собой информационную систему, интегрированную с картографическим модулем, и содержит информацию об объектах городской инфраструктуры. Проект позволяет организовать наиболее оперативное межотраслевое взаимодействие служб и ведомств города, а публичная часть позволяет любому пользователю оперативно, в режиме реального времени получить интересующую его информацию о текущем состоянии дел в городе и в обозримых перспективах.

Годом ранее первое место в I категории в номинации «Умный город» завоевал белгородский проект «Единый центр управления в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами». Внедрение программно-аппаратной комплексной автоматизированной системы позволило снизить накладные расходы на обеспечение деятельности регионального оператора и оперативно получать доступ к информации о качестве уборки мусора и маршрутах передвижения в Белгороде.

В 2021 году победителем I категории в номинации «Умный город» стала Калуга с проектом «Диспетчеризация объектов водопроводного хозяйства города Калуги». Благодаря цифровым решениям была организована круглосуточная работа центральной аварийно-диспетчерской службы ГП «Калугаоблводоканал» без присутствия оперативного персонала. Автоматизация водопроводных объектов позволила на 70% быстрее реагирование на инциденты, на 20% сократить энергопотребление и на четверть сократить потери воды от утечек (аварийности) и незаконных подключений.

За пять лет проект «Умный город» национального проекта «Жилье и городская среда» проделал масштабную работу в сфере цифровизации городского управления и формирования комфортной городской среды. Если в 2019 году в проект было включено всего 19 городов, то к концу 2020-го он реализовался уже в 209 городах России. За это время более 60% россиян смогли поучаствовать в принятии решений городского развития с помощью цифровых инструментов. На 15% увеличилась доля УК и ресурсоснабжающих предприятий, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации, значительно увеличилось число многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов. Индекс «IQ городов», среднее значение которого за это время выросло почти на 40%, планируется повышать и впредь сравнимыми темпами. Ожидается, что к 2030 году показатель вырастет еще в 1,5 раза, а доля городов с благоприятной средой достигнет 80%.

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