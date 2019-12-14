В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками

По данным Strait Times, речь идет о 51-летнем Вадиме Корягине, который в 2014–2016 годах помогал сингапурцам в махинациях с получением денег от местных банков

Сингапур (Фото: Feline Lim / Reuters)

В Сингапуре россиянина обвинили в финансовых махинациях, связанных с обманом трех местных банков. Об этом пишет Strait Times со ссылкой на заседание окружного суда.

По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore. По версии следствия, директора компаний получали от банков средства, скрывая информацию о конечных бенефициарах. Точная сумма ущерба не называется.

Всего, говорится в статье, Корягин обвиняется по 30 эпизодам, каждый из которых предусматривает штраф и лишение свободы на срок до трех лет, а каждый из сингапурцев — максимум по четырем эпизодам. Сумма залога для россиянина составила $10 тыс., для сингапурцев — по $5 тыс. Следующее заседание суда по делу Корягина состоится 24 января.

«О данной ситуации власти Сингапура российскую сторону не информировали. За консульской поддержкой Корягин в посольство также не обращался. В настоящее время посольством в координации с правоохранительными органами города-государства ведется работа по выяснению обстоятельств произошедшего и гражданской принадлежности Корягина», — сообщил РБК пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев.