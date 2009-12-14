Северная Осетия и Ингушетия остались без газа из-за бомбы

На одном из участков магистрального газопровода Моздок - Тбилиси, недалеко от ингушского населенного пункта Ачалуки, накануне обнаружено мощное взрывное устройство.

Из-за угрозы взрыва подача газа по газопроводу прекращена. Заминирована не только сама труба, но и прилагающая к ней территория, а рядом с газопроводом саперы обнаружили несколько мин-ловушек.

В 20:30 мск накануне подача газа в две северокавказские республики - Северную Осетию и Ингушетию - была прекращена. Саперы опасаются обезвреживать взрывное устройство в темное время суток, поэтому разминирование начнется только утром, передает телеканал "Вести".

На месте происшествия работают представители МЧС и ФСБ.

В Ингушетии прошло заседание оперативного штаба, который возглавил заместитель председателя правительства республики Алексей Воробьев. В региональных управлениях МЧС по Ингушетии и Северной Осетии сообщают, что потребители - сотни тысяч людей и тысячи организаций и учреждений - будут отключены от газа как минимум до 9:00 мск.

Напомним, аналогичный инцидент имел место в конце ноября с.г. в Дагестане, когда боевики заминировали участок трубы на 518-м километре газопровода Моздок – Газимагомед в Каякентском районе Дагестана.

Сотрудникам оперативных служб также пришлось отложить разминирование до утра. Мощность бомбы составила до 10 кг в тротиловом эквиваленте.