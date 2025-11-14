 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Оригинал письма Татьяны Онегину впервые показали публике. Фото

Рукопись письма Татьяны Онегину с автографом Пушкина впервые показана публике
В Калининградском областном музее впервые показали написанное рукой Пушкина письмо Татьяны к Онегину из романа «Евгений Онегин» с подлинной подписью поэта. Эксклюзивное фото — в материале РБК
Фото: Фото предоставлено владелицей письма Марией Тереховой
Фото: Фото предоставлено владелицей письма Марией Тереховой

РБК публикует эксклюзивное фото обнаруженной недавно в Калининградской области цензурной рукописи письма Татьяны из поэмы «Евгений Онегин», сделанной рукой самого Александра Пушкина и с его подписью. Она будет храниться в Калининградском областном историко-художественном музее. Публике документ продемонстрируют вечером 14 ноября.

По сообщению музея, подлинность манускрипта подтверждена Минюстом. На рукописи есть подпись Павла Гаевского, представителя Петербургского цензурного комитета, и дата — «9 дек. 1826 г.». Этот цензор курировал публикации произведений Пушкина, в том числе альманах «Северные цветы», где впервые было опубликовано письмо Татьяны.

Как сообщил РБК директор Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута, в 1830–1860-е годы рукопись хранилась в личном архиве графа Сергея Уварова, а в 1876 году ее передали управляющему имениями Уваровых Николаю Терехову. В семье Тереховых документ и был обнаружен: его нашла среди бумаг меценатка Мария Терехова, переехавшая в Калининградскую область.

«Поэзия Пушкина — прославление красоты, великолепия и мощи земли наших отцов, это искренняя любовь к народу, его православным традициям и святости», — заявил, выступая на презентации рукописи, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. — Отрадно, что и у калининградцев будет возможность узреть рукопись величайшего гения. Благодарю семью Тереховых за сей бесценный дар».

Другие фотографии рукописей Пушкина — в слайдере ниже.

Автопортрет А. С. Пушкина из коллекции рукописей музея &laquo;Болдино&raquo;
Рисунок А. С. Пушкина из альбома Е.Н. Ушаковой (надпись&nbsp;&mdash; &laquo;О горе мне! Карс! Карс! Прощай, бел свет! Умру!&raquo;).
Рукописи А. С. Пушкина из коллекции музея &laquo;Болдино&raquo;
Лист рукописи А. С. Пушкина &laquo;Скупой рыцарь&raquo; из числа &laquo;Маленьких трагедий&raquo;. Произведение было написано в &laquo;болдинскую осень&raquo; 1830 года. Надписи&nbsp;&mdash; &laquo;Скупой&raquo;, &laquo;The covetous knight&raquo; и вычеркнутый эпиграф-цитата из стихотворения Г. Р. Державина (&laquo;Престань и ты жить в погребах / Как крот в ущельях подземельных&raquo;).
Черновик текста романа в стихах &laquo;Евгений Онегин&raquo;
Автопортрет А. С. Пушкина из коллекции рукописей музея &laquo;Болдино&raquo;
Рисунок А. С. Пушкина из альбома Е.Н. Ушаковой (надпись&nbsp;&mdash; &laquo;О горе мне! Карс! Карс! Прощай, бел свет! Умру!&raquo;).
Рукописи А. С. Пушкина из коллекции музея &laquo;Болдино&raquo;
Лист рукописи А. С. Пушкина &laquo;Скупой рыцарь&raquo; из числа &laquo;Маленьких трагедий&raquo;. Произведение было написано в &laquo;болдинскую осень&raquo; 1830 года. Надписи&nbsp;&mdash; &laquo;Скупой&raquo;, &laquo;The covetous knight&raquo; и вычеркнутый эпиграф-цитата из стихотворения Г. Р. Державина (&laquo;Престань и ты жить в погребах / Как крот в ущельях подземельных&raquo;).
Черновик текста романа в стихах &laquo;Евгений Онегин&raquo;
Автопортрет А. С. Пушкина из коллекции рукописей музея «Болдино»
(Фото: ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей- заповедник А.С.Пушкина «Болдино»)
Рисунок А. С. Пушкина из альбома Е.Н. Ушаковой (надпись — «О горе мне! Карс! Карс! Прощай, бел свет! Умру!»).
(Фото: ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей- заповедник А.С.Пушкина «Болдино»)
Рукописи А. С. Пушкина из коллекции музея «Болдино»
(Фото: ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей- заповедник А.С.Пушкина «Болдино»)
Лист рукописи А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» из числа «Маленьких трагедий». Произведение было написано в «болдинскую осень» 1830 года. Надписи — «Скупой», «The covetous knight» и вычеркнутый эпиграф-цитата из стихотворения Г. Р. Державина («Престань и ты жить в погребах / Как крот в ущельях подземельных»).
(Фото: ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей- заповедник А.С.Пушкина «Болдино»)
Черновик текста романа в стихах «Евгений Онегин»
(Фото: Pushkin-digital.ru)

Роман в стихах «Евгений Онегин», который считается одним из главных произведений поэта и значительнейших произведений русской классики, был впервые полностью опубликован 20 марта 1833 года. Он подвергался цензуре, а сам поэт сжег X главу, посвященную политической жизни 1810–1820-х годов, в том числе восстанию декабристов, из соображений безопасности.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Александр Пушкин стихи Калинградская область

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Пушкина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
МИД заявил, что у России нет информации о гражданах ЮАР на фронте Политика, 17:44
«Крест смерти» наметился на графике биткоина. К чему это приводило раньше Крипто, 17:43
Клуб РПЛ разгромил сборную Перу в товарищеском матче Спорт, 17:42
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 17:42
Объявлен старт предзаказов на кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения Авто, 17:41
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 17:40
Спасибо за олдскул. Тест японского кроссовера Mazda CX-50 из Китая Авто, 17:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 17:35
Биткоин обновил полугодовой минимум. Что будет с курсом дальше Крипто, 17:33
Фестиваль рекламы Red Apple объявил победителей 35-го сезона Пресс-релиз, 17:32
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 17:31
Почему дружить становится сложнее — и как вино помогает в нетворкинге Вино, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
В АТОР оценили планы властей Египта поднять стоимость виз Общество, 17:16