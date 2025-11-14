Оригинал письма Татьяны Онегину впервые показали публике. Фото

В Калининградском областном музее впервые показали написанное рукой Пушкина письмо Татьяны к Онегину из романа «Евгений Онегин» с подлинной подписью поэта. Эксклюзивное фото — в материале РБК

Фото: Фото предоставлено владелицей письма Марией Тереховой

РБК публикует эксклюзивное фото обнаруженной недавно в Калининградской области цензурной рукописи письма Татьяны из поэмы «Евгений Онегин», сделанной рукой самого Александра Пушкина и с его подписью. Она будет храниться в Калининградском областном историко-художественном музее. Публике документ продемонстрируют вечером 14 ноября.

По сообщению музея, подлинность манускрипта подтверждена Минюстом. На рукописи есть подпись Павла Гаевского, представителя Петербургского цензурного комитета, и дата — «9 дек. 1826 г.». Этот цензор курировал публикации произведений Пушкина, в том числе альманах «Северные цветы», где впервые было опубликовано письмо Татьяны.

Как сообщил РБК директор Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута, в 1830–1860-е годы рукопись хранилась в личном архиве графа Сергея Уварова, а в 1876 году ее передали управляющему имениями Уваровых Николаю Терехову. В семье Тереховых документ и был обнаружен: его нашла среди бумаг меценатка Мария Терехова, переехавшая в Калининградскую область.

«Поэзия Пушкина — прославление красоты, великолепия и мощи земли наших отцов, это искренняя любовь к народу, его православным традициям и святости», — заявил, выступая на презентации рукописи, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. — Отрадно, что и у калининградцев будет возможность узреть рукопись величайшего гения. Благодарю семью Тереховых за сей бесценный дар».

Другие фотографии рукописей Пушкина — в слайдере ниже.

Автопортрет А. С. Пушкина из коллекции рукописей музея «Болдино» (Фото: ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей- заповедник А.С.Пушкина «Болдино») Рисунок А. С. Пушкина из альбома Е.Н. Ушаковой (надпись — «О горе мне! Карс! Карс! Прощай, бел свет! Умру!»). (Фото: ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей- заповедник А.С.Пушкина «Болдино») Рукописи А. С. Пушкина из коллекции музея «Болдино» (Фото: ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей- заповедник А.С.Пушкина «Болдино») Лист рукописи А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» из числа «Маленьких трагедий». Произведение было написано в «болдинскую осень» 1830 года. Надписи — «Скупой», «The covetous knight» и вычеркнутый эпиграф-цитата из стихотворения Г. Р. Державина («Престань и ты жить в погребах / Как крот в ущельях подземельных»). (Фото: ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей- заповедник А.С.Пушкина «Болдино») Черновик текста романа в стихах «Евгений Онегин» (Фото: Pushkin-digital.ru)

Роман в стихах «Евгений Онегин», который считается одним из главных произведений поэта и значительнейших произведений русской классики, был впервые полностью опубликован 20 марта 1833 года. Он подвергался цензуре, а сам поэт сжег X главу, посвященную политической жизни 1810–1820-х годов, в том числе восстанию декабристов, из соображений безопасности.