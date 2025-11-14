Оригинал письма Татьяны Онегину впервые показали публике. Фото
РБК публикует эксклюзивное фото обнаруженной недавно в Калининградской области цензурной рукописи письма Татьяны из поэмы «Евгений Онегин», сделанной рукой самого Александра Пушкина и с его подписью. Она будет храниться в Калининградском областном историко-художественном музее. Публике документ продемонстрируют вечером 14 ноября.
По сообщению музея, подлинность манускрипта подтверждена Минюстом. На рукописи есть подпись Павла Гаевского, представителя Петербургского цензурного комитета, и дата — «9 дек. 1826 г.». Этот цензор курировал публикации произведений Пушкина, в том числе альманах «Северные цветы», где впервые было опубликовано письмо Татьяны.
Как сообщил РБК директор Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута, в 1830–1860-е годы рукопись хранилась в личном архиве графа Сергея Уварова, а в 1876 году ее передали управляющему имениями Уваровых Николаю Терехову. В семье Тереховых документ и был обнаружен: его нашла среди бумаг меценатка Мария Терехова, переехавшая в Калининградскую область.
«Поэзия Пушкина — прославление красоты, великолепия и мощи земли наших отцов, это искренняя любовь к народу, его православным традициям и святости», — заявил, выступая на презентации рукописи, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. — Отрадно, что и у калининградцев будет возможность узреть рукопись величайшего гения. Благодарю семью Тереховых за сей бесценный дар».
Другие фотографии рукописей Пушкина — в слайдере ниже.
Роман в стихах «Евгений Онегин», который считается одним из главных произведений поэта и значительнейших произведений русской классики, был впервые полностью опубликован 20 марта 1833 года. Он подвергался цензуре, а сам поэт сжег X главу, посвященную политической жизни 1810–1820-х годов, в том числе восстанию декабристов, из соображений безопасности.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России