Эксперт ВШЭ сообщила об «эволюции неравенства» доступа к медицине

Исследователь ВШЭ проанализировала доступ россиян к медпомощи за десять лет. В 2021 году впервые стало заметно влияние финансового фактора: низкий доход снижает вероятность обращения к врачам

За десять лет, с 2011 по 2021 год, число россиян, нуждающихся в медицинской помощи, но не получивших ее, практически не изменилось, следует из исследования руководителя лаборатории экономических исследований общественного сектора (ЛЭИОС) Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ Людмилы Засимовой. Результаты исследования вошли в статью «Эволюция неравенства: социально-экономические факторы доступа к российскому здравоохранению», опубликованную в журнале «Вопросы экономики» (№ 11, 2025).

Что показал опрос

Выводы автора основаны на данных опросов Международной программы социальных обследований (The International Social Survey Programme, ISSP) за 2011 и 2021 годы. Особенностью ISSP является повторяемость вопросов и одинаковая методология сбора данных, благодаря чему результаты опросов позволяют проводить сравнения как между странами, так и за разные годы, поясняется в статье. В своем исследовании автор использовал только российскую выборку и анализировала два показателя для измерения неравенства доступа к медицинской помощи: наличие контактов с врачами и неудовлетворенный спрос на медицинские услуги.

Результаты показали, что в 2021 году доля опрошенных, обращавшихся к врачам в течение предыдущих 12 месяцев, составила 65,8%, что ниже, чем в 2011 году, — 70,5%. Засимова указывает, что это может быть связано с ковидными ограничениями и боязнью заразиться при посещении медицинского учреждения. При этом случаи, когда медицинская помощь требовалась, но по каким-то причинам не была получена, остались на примерно одинаковом высоком уровне — 46,1% в 2011 году и 44,1% в 2021 году. Автор указывает, что эти показатели заметно выше других стран, участвовавших в опросах ISSP, среди которых Тайвань, Филиппины, Япония, а также страны Европы. Среднее значение показателя доступности помощи в странах опроса в 2011 году было 23,2%, а в 2021 году — 27,9%.

В опросах Международной программы социальных обследований (ISSP) в 2011 году приняли участие 32 страны, в 2021 году — 30 стран. Объем выборки по России составил в 2011 году 1511 человек, а в 2021-м — 1597, возраст респондентов — от 18 до 92 лет. Как указано в исследовании, несмотря на относительно небольшой объем страновых выборок, они репрезентативны на национальном уровне. Доступность медицинских услуг в статье определяется как возможность получить медицинское обслуживание при наличии и осознании потребности в нем. Под неравенством в доступе подразумевается неравномерное распределение медицинских ресурсов, когда определенные группы населения сталкиваются с препятствиями в получении качественной медицинской помощи. Так, неравенство в доступе к услугам здравоохранения подразумевает несправедливые и предотвратимые различия между различными группами населения, следует из исследования.

Что влияет на доступность медицинских услуг

Согласно исследованию, женщины традиционно чаще мужчин обращаются за медицинской помощью, но при этом с большей вероятностью могут ее не получить. Так, в 2021 году вероятность визита к врачу у мужчин была на 14% ниже, чем у женщин. Как указано в статье, это связано с биологическими особенностями, так как женщины чаще обращаются к врачам по вопросам репродуктивного здоровья, а также, как правило, живут дольше мужчин, что приводит к более высокой распространенности хронических заболеваний в пожилом возрасте. К тому же статистически в России женщин больше, чем мужчин, особенно в секторах экономики, требующих ежегодной диспансеризации, а значит, выше вероятность столкнуться с препятствиями в виде финансовых и других барьеров.

В 2021 году люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями на 21% чаще не могли получить необходимые им медицинские услуги по сравнению с другими пациентами. В 2011 году этот показатель был 13%. В то же время автор отмечает, что при наличии инвалидности и плохого здоровья может требоваться дорогостоящее и более сложное лечение, которое в условиях ковидных ограничений не всегда было доступно.

Данные также показывают, что обладатели полиса дополнительного медицинского страхования (ДМС) обращаются к врачу чаще. Но в 2021 году и такие пациенты сталкивались с трудностями в получении медпомощи из-за перегруженной системы здравоохранения на фоне пандемии COVID-19.

Как пишет Засимова, в 2021 году на фоне пандемии впервые стало заметно влияние финансового фактора на доступ к медицине: если среднедушевой доход респондента был ниже прожиточного минимума, то вероятность обращений к врачам снижалась на 6%.

В 2011 году жители городов чаще обращались за медицинской помощью по сравнению с жителями сельской местности, но в 2021 году эти различия были не такими значительными. Автор предполагает, что в пандемию COVID-19 жители городов откладывали посещение врачей, плановое лечение и диспансеризацию, чтобы снизить риски заражения, к тому же многие переезжали за город и реже обращались за медицинской помощью по месту жительства.

Несмотря на особенности 2021 года в связи с COVID-19, Засимова в статье указывает на устойчивое неравенство в доступе к медицинским услугам в России, которое сохранялось на протяжении десятилетия. По ее мнению, необходимо более тщательно изучать неудовлетворенные потребности женщин и людей, имеющих проблемы со здоровьем, так как именно эти категории россиян находились в зоне риска в 2011 и 2021 годах.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения.

Как эксперты объясняют высокий уровень неравенства

Как уточнила РБК Засимова, без данных сложно сказать, как ситуация развивалась после 2021 года. «Если очень примерно, то в последние годы не было таких значимых инвестиций в сферу здравоохранения, какими были национальные проекты или крупные федеральные целевые программы. При этом потребность в медицинской помощи после ковида только выросла из-за отложенного лечения, запущенных случаев, а также износа оборудования после пандемии», — описывает она сложившуюся к 2025 году картину. Без целенаправленной политики снижения неравенства в сфере здоровья можно ожидать сохранение неравенства и даже ухудшение, особенно если расходы на здравоохранение будут сокращаться, а частная медицинская помощь на фоне роста цен становиться все менее доступной, считает Засимова.

По мнению директора Центра проблем финансирования, организации и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета при правительстве Андрея Рагозина, одной из главных причин неравенства в доступности медицинской помощи в России является децентрализованный характер и многоканальность ее финансирования. Так, значительная часть ответственности перенесена на бюджеты регионов, возможности которых различаются, а разные виды помощи финансируются из разных источников: за одни медицинские гарантии платит ОМС, за другие — бюджеты регионов или федеральный бюджет, а за роды и реабилитацию платит Социальный фонд России. При этом даже в рамках ОМС за одни услуги платят частные страховые медицинские организации, за другие расплачивается напрямую Федеральный фонд ОМС.

Управлять такой системой крайне трудно, указывает Рагозин. По его мнению, с точки зрения мирового опыта системным решением может стать так называемая модель единого плательщика, который напрямую платит за все виды гарантированной помощи по всей территории страны. Такое решение позволяет нивелировать неравенство, улучшить качество помощи, сократить административные и транзакционные издержки, указал Рагозин, указав, что, например, такая система работает в Австралии, Южной Корее, Исландии и на Тайване.