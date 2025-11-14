Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета

Передовые инженерные школы призваны перезагрузить техническое образование, объединив компетенции вузов и корпораций. Модель имеет серьезный потенциал для достижения технологического суверенитета страны, считают эксперты

Техническое образование становится ключевым фактором технологического суверенитета России, обеспечивая кадрами критически важные отрасли: от микроэлектроники до авиастроения. В 2025 году государство выделило 246 тыс. бюджетных мест для специальностей, связанных с инженерией и современными технологиями, — почти 43% от общего количества. Одновременно растет интерес к техническому образованию: в нынешнем году ЕГЭ по физике сдавало больше школьников, чем в предыдущем, а на ряд инженерных направлений в ведущих технических университетах спрос увеличился почти вдвое. Этот тренд помогают поддерживать передовые инженерные школы (ПИШ), которые создаются и развиваются по национальному проекту «Молодежь и дети».

Сейчас в России разрабатывается «дорожная карта» комплексного развития национальной системы образования до 2036 года. Ключевые результаты национальных проектов станут для этого ориентиром. Эксперты отмечают, что современная инфраструктура, передовые технологии, грантовая поддержка сегодня выступают фундаментом для создания прорывных проектов. Так, к 2030 году в стране будет построено 25 университетских кампусов, а к 2036 — уже 40. На сегодняшний день открыты и работают 940 молодежных лабораторий, 141 вуз из 56 регионов страны участвует в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Передовые инженерные школы создают новую модель подготовки инженеров, где обучение строится в тесной связке с индустриальными партнерами. Таким образом снимается проблема разрыва между компетенциями, полученными в вузе, и ожиданиями предприятий, куда потом придут молодые специалисты, отмечает заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

Сегодня программа ПИШ охватывает свыше 6 тыс. студентов, всего работают 50 таких школ в 23 регионах страны. К 2030 году их станет вдвое больше. Передовые инженерные школы созданы в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Здесь реализуется более чем 1,3 тыс. новых образовательных программ для опережающей подготовки инженерных кадров.

В проекте участвуют более 350 компаний, включая «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», «Газпром нефть», «Сибур», КАМАЗ, другие высокотехнологичные компании. Для студентов ПИШ выделено свыше 1,5 тыс. грантов на практики и стажировки в высокотехнологичных компаниях. Повышение квалификации на базе ПИШ прошли более 29,5 тыс. преподавателей и инженеров.

Проект также способствует закреплению талантливой молодежи в стране, считают эксперты. Интерес молодежи к прикладной науке растет: согласно совместному исследованию АНО «Национальные приоритеты» и ВЦИОМ, 92% студентов планируют строить научную карьеру в стране. К 2030 году планируется увеличить долю молодежи, участвующей в программах профессионального развития, до 70%.

Новая модель инженерного образования

Модель ПИШ предполагает полноценное партнерство с промышленными компаниями, поясняет директор Научно-образовательного центра развития образования ВШГУ Президентской академии Владимир Блинов: «Вузы теперь активно участвуют в опытно-конструкторских разработках и могут выполнять лидирующие функции в научных исследованиях». По его словам, совместное проектирование образовательных программ, научных исследований и опытно-конструкторских работ с ведущими промышленными компаниями позволяет устранить разрыв между академическими знаниями и практическими требованиями производства.

Такой подход выгоден бизнесу, компании получают на выходе выпускников с понятными навыками и четкими карьерными ориентирами, добавляет Валерий Семикашев. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ и Российского союза промышленников и предпринимателей, за период с 2021 по 2024 год 86% предприятий вели научные разработки, 44% из них — сотрудничали с государственными вузами и НИИ.

Образовательный процесс в ПИШ отличается от классической модели. Доля лекционных часов сокращена в пользу проектной деятельности, стажировок и работы на современном оборудовании. Программы охватывают приоритетные направления: от искусственного интеллекта и электроники до авиастроения и биотехнологий. Представители компаний выступают как наставники и руководители дипломных проектов.

Такой подход, по словам Владимира Блинова, дает выпускнику ключевое преимущество на рынке труда: «Подтвержденный опыт выполнения реальных заказов для работодателя является лучшим доказательством квалификации». Вклад выпускников ПИШ в экономику должен выражаться в конкретных результатах, считает эксперт: «Решение задач модернизации производств, оптимизации и повышения эффективности труда — главный результат усилий инженерного корпуса».

При этом ПИШ — не изолированная инициатива, а часть единой государственной политики в сфере образования и технологического развития, подчеркивают эксперты. По оценке Валерия Семикашева, в перспективе это позволит закрыть значительную часть потребности в кадрах для промышленности и получить выпускников с уникальными специализациями.

От двигателей для «БелАЗов» до арктических роботов

В ПИШ показывают практические результаты, выходящие за рамки академической среды. Студенты и исследователи инженерных школ в партнерстве с промышленными предприятиями разрабатывают технологии и продукты, которые решают конкретные производственные задачи реального сектора экономики.

Так, специалисты ПИШ «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) завершили проект по модернизации тягового электродвигателя для 240-тонного карьерного самосвала «БелАЗ». Задача требовала срочного решения: увеличить мощность двигателя, сохранив его прежние габариты. «Ребята из УУНиТ очень оперативно пересчитали машину под наши требования. Опытные образцы были изготовлены и успешно прошли все полигонные испытания», — рассказывает главный конструктор АО «ПТФК «Завод транспортного электрооборудования» (Набережные Челны) Руслан Хаджаев.

Разработка электродвигателей для транспорта открывает перед ПИШ «Моторы будущего» новые рынки, отмечает директор школы Михаил Охотников: «У нас есть текущие контракты с КАМАЗом, но создание силовой установки для 240-тонного «БелАЗа» — это выход в новую отрасль. Особенно важно, что проект реализуется в формате межрегионального и межгосударственного сотрудничества». В ближайших планах инженерной школы Уфимского университета — задачи от РЖД.

Еще один пример разработок передовых инженерных школ — роботы для Арктики и сейсморазведки. ПИШ «Инженерия киберплатформ» Южного федерального университета (ЮФУ) создала прототип системы для группового управления автономными необитаемыми подводными аппаратами. Комплекс предназначен для проведения сейсморазведки в труднодоступных районах, включая арктические моря.

Система включает в себя подводные аппараты, док-станцию, корабль-носитель и наземный центр обработки данных. Морские роботы-системы могут работать совместно с воздушными и наземными аппаратами. Обмен данными между ними осуществляется через корабль-носитель и береговой центр управления. Такие разработки критически важны для освоения новых месторождений и укрепления позиций России в высокоширотных регионах, отмечают в ПИШ «Инженерия киберплатформ». Технологии ЮФУ находят применение в создании интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также отечественных средств производства и научного приборостроения.

В свою очередь, ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Центральное конструкторское бюро машиностроения (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом») разработали и запатентовали запальное устройство для реакторов нефтегазоперерабатывающих установок. Разработка обеспечивает надежный розжиг горелочных устройств сложного технологического оборудования, предотвращая образование взрывоопасных смесей и аварийные ситуации.

Ключом к решению задачи стало применение технологий системного цифрового инжиниринга и привлечение студентов магистерской программы ПИШ. Создание цифрового двойника устройства позволило провести виртуальные испытания и значительно сократить сроки реализации проекта. Разработка имеет потенциал для применения и в других отраслях промышленности, где нужны надежные и безопасные системы в экстремальных условиях, отмечает главный конструктор по дистанционно управляемому и транспортно-технологическому оборудованию АО «ЦКБМ» Николай Васильев. При этом традиционные подходы не способны обеспечить столь высокую скорость в области наукоемких проектов, добавляет директор ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков: «Мы объединили знания ученых, инженеров и конструкторов из разных отраслей в уникальную мультидисциплинарную команду».

Кейсы передовых инженерных школ иллюстрируют общую тенденцию: они становятся центрами компетенций, куда промышленность обращается за быстрым и технологичным решением сложных задач. А реализация проектов для крупных корпораций говорит, что выбранная модель имеет серьезный потенциал для достижения заявленных целей технологического суверенитета, считают эксперты.

Они также напоминают, что в стране идет Десятилетие науки и технологий. Среди его основных задач — вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны. Так, 26–28 ноября на федеральной территории «Сириус» состоится V Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий. Конгресс объединяет лидеров отечественной науки, представителей органов власти, индустриальных партнеров, бизнеса и госкорпораций.