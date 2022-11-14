В Анапе напавшего на полицейских мужчину ликвидировали во время штурма его дома

В Анапе напавшего на полицейских мужчину убили во время штурма

️В Анапе в ходе штурма был ликвидирован мужчина, ранивший сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

По данным региональной прокуратуры, 56-летний житель села Цибанобалка Анапского района длительное время не оплачивал счета за коммунальные услуги.

«После приезда сотрудников коммунальных служб для отключения домовладения от коммуникаций, стал вести себя вызывающе и агрессивно, в связи с чем на место были вызваны сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

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