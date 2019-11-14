В Новосибирске арестовали управляющего директора оборонного НИИ

Новосибирский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО на два месяца главу АО «НИИЭП», занимающегося производством радиоэлектронной аппаратуры ближней радиолокации и систем управления и автоматики для различных видов вооружения

В Новосибирске задержан и взят под стражу управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амир Алямов, сообщает портал NGS.ru.

«Как положено по закону — на два месяца», — сообщила порталу помощник председателя Новосибирского гарнизонного военного суда Анна Пожарская. По ее словам, Алямов был арестован 13 ноября.

В карточке дела на сайте суда отмечается, что материалы на Амира Энверовича Алямова (ФИО совпадает с ФИО управляющего директора НИИЭП) поступили 11 ноября, в тот же день было вынесено решение о продлении срока задержания, а 13 ноября суд должен был рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе НИИЭП NGS.ru сообщили, что Алямова задержали в понедельник, 11 ноября, но предприятие работает в штатном режиме.

«Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил, что Алямову инкриминируются должностные преступления и дача взятки.