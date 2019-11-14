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В Новосибирске арестовали управляющего директора оборонного НИИ
Новосибирский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО на два месяца главу АО «НИИЭП», занимающегося производством радиоэлектронной аппаратуры ближней радиолокации и систем управления и автоматики для различных видов вооружения

В Новосибирске задержан и взят под стражу управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амир Алямов, сообщает портал NGS.ru.

«Как положено по закону — на два месяца», — сообщила порталу помощник председателя Новосибирского гарнизонного военного суда Анна Пожарская. По ее словам, Алямов был арестован 13 ноября.

В карточке дела на сайте суда отмечается, что материалы на Амира Энверовича Алямова (ФИО совпадает с ФИО управляющего директора НИИЭП) поступили 11 ноября, в тот же день было вынесено решение о продлении срока задержания, а 13 ноября суд должен был рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе НИИЭП NGS.ru сообщили, что Алямова задержали в понедельник, 11 ноября, но предприятие работает в штатном режиме.

«Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил, что Алямову инкриминируются должностные преступления и дача взятки.

РБК направил запрос в концерн «Техмаш», в состав которого входит НИИЭП.

На сайте НИИЭП предприятие названо ведущим российским разработчиком систем ближней локации, а также бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения и военной техники — от средств массового поражения до высокоточного ракетного и торпедного оружия. Предприятием разработано и освоено в серийном производстве более 50 изделий, в том числе для зенитно-ракетных систем С-300 и «Тор», авиационных ракет К-73, К-77, Х-59У, авиабомб, реактивных систем залпового огня «Град М», «Смерч» и «Торнадо», оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка- У» и «Искандер-М».

Алямов пришел на работу в НИИЭП в 2002 году с поста начальника отдела комитета по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска и в 2012 году возглавил предприятие. Защитил диссертацию по теме «Системная оценка перспектив развития оборонного предприятия», в 2004 году был награжден знаком отличия «Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии». В 2016 году указом президента «за большой вклад в разработку и создание специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Новосибирск
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