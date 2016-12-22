Европейский суд отказался признать вкус еды объектом авторского права

В решении суда подчеркивается, что вкус нельзя описать объективно, он зависит от слишком многих субъективных факторов, а потому в отличие от литературных и музыкальных произведений не может быть объектом авторского права

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Вкус пищевых продуктов не является объектом авторского права и не может защищаться законом так же, как работы литераторов, живописцев, кинематографистов или композиторов. К такому решению пришел Европейский суд (высшая судебная инстанция Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы), сославшись на то, что вкус еды невозможно объективно описать.

Поводом для судебного разбирательства послужил иск голландской компании Levola Hengelo, выпускающей сливочный сыр с добавками зелени Heksenkaas, к другому производителю сыров из Нидерландов — Smilde Foods, который вывел на рынок схожий по составу продукт под названием Witte Wievenkaas. В Levola сочли действия конкурента нарушением своих прав и потребовали прекращения выпуска и продажи Witte Wievenkaas.

В 2015 году суд в Нидерландах отказался удовлетворить иск Levola, сославшись на то, что компания не смогла указать, какая именно комбинация элементов придает вкусу Heksenkaas уникальный и неповторимый характер. Это решение было обжаловано, а апелляционный суд решил обратиться с запросом в Европейский суд.

В итоге Европейский суд решил, что на вкусы пищевых продуктов защита авторского права не распространяется.

«Вкус пищи не может быть определен точно и объективно. Вкус пищи определяется на основе ощущений и переживаний, которые являются субъективными и меняются под влиянием ряда свойственных дегустирующему продукт человеку факторов, таких как возраст, предпочтения в еде и потребительские привычки, а также от окружающей обстановки и ситуации, в которой употребляется продукт», — говорится в решении суда.