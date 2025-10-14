 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прокурор зачитал Момотову цитату из его пособия по борьбе с коррупцией

На суде по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Момотову прокурор напомнил высказывание Елизаветы Петровны о мздоимстве. Момотов использовал его в написанном пособии по борьбе с коррупцией
Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Совет Федерации)

В Останкинском районном суде Москвы продолжается рассмотрение иска Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства более 100 объектов недвижимости на сумму 9 млрд руб., включая сеть бизнес-отелей Marton, связанных с бывшим судьей Верховного суда и главой Совета судей Виктором Момотовым, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Ответчиками по иску выступают Момотов, его компаньон Андрей Марченко, названный в иске краснодарским «представителем криминалитета», его сын Иван и юрлицо ООО «Гостиница «Вологда».

Во вторник выступление в прениях представитель Генеральной прокуратуры начал с цитаты императрицы Елизаветы Петровны, сказанные по случаю подписания в августе 1760 года указа о борьбе с коррупцией: «Ненасытная жажда корысти дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и попущение — одобрением беззаконникам». Прокурор объяснил, что эта цитата служит предисловием к написанному Момотовым научно-практическому пособию для судей «Противодействие коррупции в судебной деятельности». Пособие было издано в 2024 году Российским государственным университетом правосудия.

Виктор Момотов, пропустивший предыдущее заседание 10 октября из-за госпитализации, во второй половине дня вторника пришел в Останкинский суд. «Несмотря на состояние здоровья, я специально приехал. Я с уважением отношусь к судебной власти», — заявил бывший судья. Данные ранее показатели свидетелей он назвал оговором и клеветой.

Глава Совета судей повторил, что в его собственности находится одна квартира, дом и машина: «За 16 лет я здесь ничего больше не приобрел». Он отметил, что больше всего он переживает, что то, что происходит с его именем, «бросает тень на всю судебную власть».

Рассмотрение иска началось 8 октября. Виктор Момотов просил суд о закрытом режиме судебного разбирательства, однако судья Останкинского райсуда Ольга Евтеева приняла решение оставить судебный процесс открытым.

Отец и сын Марченко участвовали в заседаниях по видеосвязи. Оба находятся в СИЗО Краснодара. Андрей Марченко арестован по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его сын Иван — по делу о мошенничестве и об отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст.159, пункт «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Надежда Сарсания
Виктор Момотов судья коррупция конфискация иск в суд Генпрокуратура Верховный суд
Виктор Момотов фото
Виктор Момотов
председатель Совета судей России
30 мая 1961 года
Материалы по теме
Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей России
Политика
Свидетели раскрыли связи главы Совета судей с Гусем и Карасем
Общество
Глава Совета судей назвал обвинения перечеркнувшим жизнь ударом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика в Дагестане Общество, 17:19
Индекс альтсезона обвалился на 43% за неделю. Что это значит Крипто, 17:10
Сборная Швеции уволила тренера после трех поражений в отборе ЧМ-2026 Спорт, 17:08
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя новыми сообщениями Общество, 16:58
В Госдуме отреагировали на возможный перенос сроков нового утильсбора Авто, 16:56
Против замначальника ростовского МЧС завели дело о превышении полномочий Общество, 16:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Британия спустя 30 лет разрешит поставку оружия Армении и Азербайджану Политика, 16:47
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Политика, 16:44
Мэр Одессы после лишения Зеленским гражданства пригрозил дойти до ЕСПЧ Политика, 16:43
Белгородского зампрокурора задержали по подозрению в получении взятки Политика, 16:41
Суд изъял у главы Совета судей и его компаньонов активы на 9 млрд руб. Общество, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Рынок акций упал на ожиданиях объявления США по поставкам оружия Украине Инвестиции, 16:33