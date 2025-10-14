Прокурор зачитал Момотову цитату из его пособия по борьбе с коррупцией

На суде по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Момотову прокурор напомнил высказывание Елизаветы Петровны о мздоимстве. Момотов использовал его в написанном пособии по борьбе с коррупцией

Виктор Момотов (Фото: Совет Федерации)

В Останкинском районном суде Москвы продолжается рассмотрение иска Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства более 100 объектов недвижимости на сумму 9 млрд руб., включая сеть бизнес-отелей Marton, связанных с бывшим судьей Верховного суда и главой Совета судей Виктором Момотовым, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Ответчиками по иску выступают Момотов, его компаньон Андрей Марченко, названный в иске краснодарским «представителем криминалитета», его сын Иван и юрлицо ООО «Гостиница «Вологда».

Во вторник выступление в прениях представитель Генеральной прокуратуры начал с цитаты императрицы Елизаветы Петровны, сказанные по случаю подписания в августе 1760 года указа о борьбе с коррупцией: «Ненасытная жажда корысти дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и попущение — одобрением беззаконникам». Прокурор объяснил, что эта цитата служит предисловием к написанному Момотовым научно-практическому пособию для судей «Противодействие коррупции в судебной деятельности». Пособие было издано в 2024 году Российским государственным университетом правосудия.

Виктор Момотов, пропустивший предыдущее заседание 10 октября из-за госпитализации, во второй половине дня вторника пришел в Останкинский суд. «Несмотря на состояние здоровья, я специально приехал. Я с уважением отношусь к судебной власти», — заявил бывший судья. Данные ранее показатели свидетелей он назвал оговором и клеветой.

Глава Совета судей повторил, что в его собственности находится одна квартира, дом и машина: «За 16 лет я здесь ничего больше не приобрел». Он отметил, что больше всего он переживает, что то, что происходит с его именем, «бросает тень на всю судебную власть».

Рассмотрение иска началось 8 октября. Виктор Момотов просил суд о закрытом режиме судебного разбирательства, однако судья Останкинского райсуда Ольга Евтеева приняла решение оставить судебный процесс открытым.

Отец и сын Марченко участвовали в заседаниях по видеосвязи. Оба находятся в СИЗО Краснодара. Андрей Марченко арестован по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его сын Иван — по делу о мошенничестве и об отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст.159, пункт «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).