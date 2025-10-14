Платную дорогу от Новой Риги в Москве построят за ₽77,5 млрд
Предварительная стоимость строительства новой платной автодороги в Москве, которая соединит Новорижское шоссе с Северным обходом Одинцово, составит 77,5 млрд руб., следует из материалов на портале ГИС «Торги». Первым внимание на них обратил MSK1.RU.
Согласно предложению о заключении концессионного соглашения, которое опубликовали столичные власти, протяженность трассы с двумя-четырьмя полосами составит от 18,6 до 21 км. На участке предусмотрено строительство девяти эстакад, в том числе через Рублевское и Рублево-Успенское шоссе, моста через Москву-реку и других сооружений.
Скорость движения по трассе предполагается до 120 км/м, среднесуточная интенсивность в первый год эксплуатации — 23 тыс. машин. Стоимость проезда за 1 км дороги составит, в зависимости от типа транспортного средства, от 29 до 92 руб., по эстакадам — от 196,5 до 630 руб.
Потенциальным инвестором выступит специальная проектная компания, созданная АО МИСК и ЗАО «Лидер», сообщили «Коммерсанту» в департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Построить дорогу рассчитывают за четыре года.
В августе мэр Сергей Собянин рассказывал «Комсомольской правде», что проект платного участка, который соединит Новорижское шоссе и проспект Багратиона, «находится в активной стадии рассмотрения», он призван разгрузить Новорижское направление.
С 13 октября в Москве выросла стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру. Теперь по одному участку можно проехать за 10 руб. вместо прежних 7 руб. с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 мск по будням.
