Основательницу «Русского продукта» потребовали приговорить к 20 годам
Прокурор потребовал приговорить экс-председателя совета директоров банка БКФ, основателя компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую к 20 годам колонии общего режима и оштрафовать ее на 500 млн руб., пишет «Коммерсантъ». Миримскую обвиняют в даче двух взяток и попытках дать еще три.
Бывшего подмосковного следователя Юрия Носова, который также проходит по делу, обвинение попросило приговорить к 13 годам заключения и штрафу в 111 млн руб. По версии следствия, Носов, который вел дело о похищении дочери банкира, получил взятку в виде двух автомобилей.
Дело слушается с июля 2023 года в Измайловском районном суде Москвы в закрытом режиме.
По мнению прокурора, вина Миримской в даче взятки на 3,25 млн руб., а также в трех эпизодах покушений на дачу взяток в размере $1,75 млн полностью доказана, как и вина Носова в получении взятки.
Миримская и Носов были арестованы в декабре 2021 года. По версии следствия, 4 октября 2016-го Миримская «организовала приобретение» для экс-следователя подержанного автомобиля Honda-CR-V стоимостью 1,25 млн руб. Затем с 15 по 17 декабря того же года по указанию экс-главы банка для Носова был куплен внедорожник Mitsubishi Outlander за 2 млн руб. Первый автомобиль был оформлен на жену Носова, а второй — на отца.
По мнению следствия, взятку в 3,25 млн руб. Миримская дала за «фальсификацию дела», которое Носов вел против ее бывшего гражданского мужа — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. Последнего обвинили в похищении дочери Миримской. Смирнов вместе с суррогатной матерью и еще тремя фигурантами дела был объявлен в розыск. Потом дело закрыли в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В ноябре 2016 года Миримской вернули дочь, которая была вывезена на Кипр.
В 2014–2016 годах экс-глава БКФ пыталась дать взятки ($550 тыс. и $500 тыс.) руководству Пресненского суда Москвы за вынесение в ее пользу решения в рамках спора по разделу имущества между ней и ее экс-мужем, бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. В марте прошлого года на три года колонии был осужден ресторатор Иван Кибальчич, обещавший «решить вопрос» с судьями, за хищение у нее $550 тыс.
Ей также инкриминируют попытку дать взятку в сентябре 2014 года судьям 9-го Арбитражного апелляционного суда в $700 тыс. Она хотела добиться отмены решения столичного арбитража, по которому в мае 2014 года фирмам Голубовича перешел особняк в центре Москвы стоимостью в несколько миллионов долларов. По версии обвинения, посредники не смогли «договориться» и $700 тыс. в итоге вернули.
Миримская отрицает свою вину. По ее словам, никаких взяток Носову она не давала, а за ее делом стоят Смирнов и Голубович. Последние ее слова не комментируют. Свою вину не признал и Носов.
РБК обратился за комментарием к адвокату Александру Чернову.
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