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Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Новый памятный день может появиться уже в 2020 году. В Минобороны полагают, что это поможет развитию российско-американских отношений

Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки. Отмечать его предлагается ежегодно 19 июля, то есть в день (по старому стилю 8 июля), когда императором Павлом I был подписан указ о создании Российско-американской компании для освоения Аляски.

«В настоящее время в Российской Федерации не установлены памятные даты, посвященные Русской Америке. Наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества», — говорится в уведомлении о подготовке проекта указа президента, размещенном Минобороны на портале проектов нормативно-правовых актов. Текст проекта на портале пока не опубликован.

Новый памятный день может появиться уже в 2020 году — в поле «планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу» указан январь 2020 года.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России, а также в посольство США в Москве.

Российско-американская компания была образована в 1799 году, монополия вела в Русской Америке предпринимательскую и административную деятельность. Указом Павла I она получила привилегии сроком на 20 лет, которые продлевались в 1821 и 1841 годах.  Компания имела монопольное право на промыслы, торговлю и разработку полезных ископаемых на северо-западе Америки, а также исключительное право открытия и присоединения к России новых территорий в северной части Тихого океана. 

Автор: Евгений Калюков
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Минобороны России, праздник, Америка
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