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Times назвала последним страхом Стивена Хокинга модификацию ДНК
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Times назвала последним страхом Стивена Хокинга модификацию ДНК
Общество, 20:09
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Times назвала последним страхом Стивена Хокинга модификацию ДНК
Стивен Хокинг в своей посмертной книге предположил, что модификация ДНК, позволяющая улучшать способности, приведет к появлению нового вида — «сверхлюдей»
Стивен Хокинг в апреле 2016 года (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

В книге «Короткие ответы на большие вопросы» Стивена Хокинга, которая выходит через семь месяцев после смерти ученого, высказывается предположение, что генная инженерия, вероятно, приведет к созданию нового вида — «сверхлюдей» (superhumans), которые будут угрожать жизни остального человечества. Выдержки из книги, которая выйдет 16 октября, приводит The Times.

В своем последнем предсказании Хокинг пишет, что в будущем состоятельные люди смогут модифицировать свои собственные ДНК и геном своих детей для улучшения памяти, умственных способностей, противостояния болезням и увеличения продолжительности жизни.

«Я уверен, что в течение этого века люди откроют способ изменять как умственные способности, так и инстинкты, например агрессию, — написал Хокинг. — Скорее всего, будут приняты законы против генной инженерии по отношению к людям. Но некоторые не смогут устоять перед искушением улучшить человеческие характеристики».

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Такое развитие событий ухудшит положение «неулучшенных» людей, считает ученый. «Когда появятся сверхлюди, возникнут значительные политические проблемы для неулучшенных людей, которые не смогут с ними конкурировать. Предположительно, они или вымрут, или потеряют всякое значение. Вместо них будет раса самопрограммируемых людей, которые будут постоянно совершенствоваться», — написал Хокинг.

Как отмечает Times, уже существует методика модифицирования ДНК CRISPR, изобретенная шесть лет назад. Лондонский Great Ormond Street Hospital применял редактирование генов для лечения детей с неизлечимой формой лейкемии, но ученые сомневаются, что родители будут рисковать использованием таких методик из-за страха побочных эффектов.

Знакомый Хокинга по Кэмбриджу британский астрофизик Мартин Джон Рис, который обычно критикует его идеи, в беседе с Times выразил сомнения в том, что такие медицинские вмешательства будут возможны. «Существует резкое различие между медицинским вмешательством для устранения чего-то вредного и применения тех же методов для «усовершенствования». Большинство характеристик определяется совокупностью большого количества генов. Модификация генома — это далекий, рискованный и сомнительный проект», — считает ученый.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Стивен Хокинг
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