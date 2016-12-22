Times назвала последним страхом Стивена Хокинга модификацию ДНК

Стивен Хокинг в своей посмертной книге предположил, что модификация ДНК, позволяющая улучшать способности, приведет к появлению нового вида — «сверхлюдей»

Стивен Хокинг в апреле 2016 года (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

В книге «Короткие ответы на большие вопросы» Стивена Хокинга, которая выходит через семь месяцев после смерти ученого, высказывается предположение, что генная инженерия, вероятно, приведет к созданию нового вида — «сверхлюдей» (superhumans), которые будут угрожать жизни остального человечества. Выдержки из книги, которая выйдет 16 октября, приводит The Times.

В своем последнем предсказании Хокинг пишет, что в будущем состоятельные люди смогут модифицировать свои собственные ДНК и геном своих детей для улучшения памяти, умственных способностей, противостояния болезням и увеличения продолжительности жизни.

«Я уверен, что в течение этого века люди откроют способ изменять как умственные способности, так и инстинкты, например агрессию, — написал Хокинг. — Скорее всего, будут приняты законы против генной инженерии по отношению к людям. Но некоторые не смогут устоять перед искушением улучшить человеческие характеристики».

Такое развитие событий ухудшит положение «неулучшенных» людей, считает ученый. «Когда появятся сверхлюди, возникнут значительные политические проблемы для неулучшенных людей, которые не смогут с ними конкурировать. Предположительно, они или вымрут, или потеряют всякое значение. Вместо них будет раса самопрограммируемых людей, которые будут постоянно совершенствоваться», — написал Хокинг.

Как отмечает Times, уже существует методика модифицирования ДНК CRISPR, изобретенная шесть лет назад. Лондонский Great Ormond Street Hospital применял редактирование генов для лечения детей с неизлечимой формой лейкемии, но ученые сомневаются, что родители будут рисковать использованием таких методик из-за страха побочных эффектов.

Знакомый Хокинга по Кэмбриджу британский астрофизик Мартин Джон Рис, который обычно критикует его идеи, в беседе с Times выразил сомнения в том, что такие медицинские вмешательства будут возможны. «Существует резкое различие между медицинским вмешательством для устранения чего-то вредного и применения тех же методов для «усовершенствования». Большинство характеристик определяется совокупностью большого количества генов. Модификация генома — это далекий, рискованный и сомнительный проект», — считает ученый.