«Нафтогаз Украины» впервые с мая вернет горячую воду всем жителям Киева

Компания «Нафтогаз Украины» согласилась впервые с мая вернуть горячую воду во все квартиры украинской столицы. Это стало возможно после списания долга городскому коммунальному предприятию

Фото: Стрингер / РИА Новости

Накануне «Нафтогаз Украины» списал коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» штрафы в размере около 1 млрд гривен благодаря заключенному мировому соглашению. Это позволило впервые за несколько месяцев возобновить работу одной из ТЭЦ, обеспечивающей горячей водой и отоплением около трех тысяч квартир в украинской столице, сообщает местное издание «Вести».

При этом, как отметил заместитель председателя киевской администрации Петр Пантелеев, «Киевтеплоэнерго» по-прежнему должно «Нафтогазу» порядка 2,4 млрд гривен. Однако, по его словам, нынешнее мировое соглашение принципиально лучше того, которое было предложено в мае.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что именно неуступчивость «Нафтогаза Украины» вынудила треть жителей столицы несколько месяцев оставаться без горячей воды. По его словам, сэкономленный миллиард пойдет на социальные нужды. Также Кличко заявил, что систему водоснабжения надо менять. «Во всем мире нет такой системы теплоснабжения, как у нас. Там мини-котельные или большие бойлеры на дома», - объяснил он.

Проблема в Киеве в мае возникла из-за того, что «Нафтогаз Украины» требовал погасить задолженность в размере 4,8 млрд гривен (11,3 млрд руб.) за свою работу у компании «Киевэнерго» и отказывается заключить новый договор с «Киевтеплоэнерго», ставшей новым оператором теплосетей. В мэрии Киева заявили, что «Нафтогаз» потребовал слишком большие штрафы и потребовали их отменить. В результате спора горячую воду с апреля-мая не видели в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах, к которым позже присоединились и еще несколько частей города.