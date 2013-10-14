Пилот рейса Рига - Москва дважды терял сознание во время полета

Самолет авиакомпании Air Baltic, направлявшийся из Риги в Москву, экстренно сел в аэропорту вылета. Как выяснилось, причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие пилота – по словам очевидцев, во время полета пилот латвийской компании вышел из кабины и несколько раз терял сознание прямо в салоне.

Фото: Aleksandrs Samuilovs

"После взлета прошло минут 15-20, вышел пилот, повернулся спиной и упал на спину в проход. После этого он встал минут через 7, пошел в туалет, где находился минут 5, после чего вышел и упал лицом вниз. Нам сказали, что мы разворачиваемся и летим обратно в Ригу. Мы точно не знаем, что с ним случилось. Но он, вроде, сказал, что отравился", - рассказала "Первому каналу" Александра Муталупова.

Экстренная посадка прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал. В 23:45 мск воздушное судно приземлилось в столице Латвии. Представители компании обеспечили пассажиров питанием и проживанием в гостинице. В Москву они вылетели этим утром на двух рейсах - в 07:00 мск и 10:35 мск.

Напомним, в конце сентября в Уфе экстренно сел самолет, следовавший рейсом Магнитогорск - Москва. Причиной изменения маршрута стало резкое ухудшение состояния здоровья пассажира на борту лайнера. По словам экипажа, 24-летний житель Челябинской области во время полета жаловался на боли в области сердца. Бригада скорой помощи, оперативно прибывшая в аэропорт, констатировала смерть мужчины.