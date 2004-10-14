Взрыв в жилом доме в Риге: погиб человек, еще один - ранен

В Риге при взрыве в жилом доме один человек погиб, еще один ранен. Инцидент произошел накануне поздно вечером.

По предварительной информации, женщина 1966 года рождения решила забрать почту, но при открывании почтового ящика произошел взрыв. Она погибла. Пострадал также мужчина 1975 года рождения.

Полиция выяснила, что женщина снимала в этом доме квартиру. Пока версии мотива преступления не выдвигаются. Неизвестно также, против кого был направлен взрыв - против женщины или владельца квартиры.

В доме также расположены офисы, ночной клуб Kleopatra и кафе Double caffe.

Отметим, что 13 октября с.г. исполнилось 60 лет со дня освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.