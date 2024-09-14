Суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

Накануне Волочкова сообщала, что подала в суд на Пенсионный фонд, который «потерял» 15 лет ее трудового стажа. Также она обвинила Большой театр в выдаче ей фальшивой трудовой книжки. Мещанский суд рассматривать иск отказался

Анастасия Волочкова (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, сообщили «РИА Новости» в суде.

«Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», — сказали в пресс-службе.

Накануне Волочкова рассказала «Московскому Комсомольцу», что обратилась в суд с иском в Мещанский суд столицы из да того, что соцорган «потерял» 15 лет ее трудового стажа. Она объяснила, что ей были положены выплаты еще десять лет назад, поскольку артисты балета имеют право уйти на заслуженный отдых в 38 лет, но трудовой стаж у нее «украл» Большой театр, который выдал фальсифицированную трудовую книжку. Краснодарский театр также не смог найти заключенные с ней договоры и контракты.

«Дело не в деньгах, а в принципе. Я в России танцую 30 лет — в 18 лет я была уже примой Мариинского театра, а пенсию не могу получить в России, потому что якобы где-то один театр потерял годы моего стажа, потом другой театр.Если Большой театр не давал мне роли, так это их проблемы», — заявила балерина.