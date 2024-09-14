Суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду
Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, сообщили «РИА Новости» в суде.
«Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», — сказали в пресс-службе.
Накануне Волочкова рассказала «Московскому Комсомольцу», что обратилась в суд с иском в Мещанский суд столицы из да того, что соцорган «потерял» 15 лет ее трудового стажа. Она объяснила, что ей были положены выплаты еще десять лет назад, поскольку артисты балета имеют право уйти на заслуженный отдых в 38 лет, но трудовой стаж у нее «украл» Большой театр, который выдал фальсифицированную трудовую книжку. Краснодарский театр также не смог найти заключенные с ней договоры и контракты.
«Дело не в деньгах, а в принципе. Я в России танцую 30 лет — в 18 лет я была уже примой Мариинского театра, а пенсию не могу получить в России, потому что якобы где-то один театр потерял годы моего стажа, потом другой театр.Если Большой театр не давал мне роли, так это их проблемы», — заявила балерина.
Волочкова родилась в январе 1976 года в Ленинграде. В 1994 году, будучи студенткой второго, предвыпускного курса, дебютировала на сцене Мариинского театра, исполнив партию Одетты-Одилии в «Лебедином озере». После выпуска из академии Волочкову приняли солисткой в Мариинский театр. В 1994–1998 годах балерина исполняла главные партии в балетах «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Раймонда» и «Жар-птица».
В 1998 году советский и российский балетмейстер Владимир Васильев пригласил ее в Большой театр. В марте того же года Волочкова дебютировала в партии Царевны-Лебедь («Лебединое озеро», постановка Владимира Васильева). В 2002 году на сцене Большого театра Волочковой вручили премию «Балетный Бенуа» в номинации «Лучшая танцовщица».
Летом 2003 года администрация Большого театра не продлила с Волочковой годовой контракт. Ей предложили краткосрочный трудовой договор до 31 декабря 2003-го, который балерина отказалась подписывать. Кроме того, как сообщали в театре, Волочкова выдвинула дополнительные требования, «гарантия выполнения которых противоречит интересам балетной труппы театра».
В результате в сентябре 2003 года ее уволили из труппы. Администрация театра аргументировала это тем, что из Большого ушел Евгений Иванченко — единственный партнер Волочковой, который танцевал с ней «Лебединое озеро». Дополнительной претензией было то, что, по мнению генерального директора Большого театра Анатолия Иксанова, балерина находилась не в лучшей физической форме.
Волочкова обратилась в суд. В результате ее восстановили на работе в Большом театре по бессрочному трудовому договору, однако роли в спектаклях ей давать перестали. С 2004 года Волочкова занимается собственными проектами — снимается в кино, участвует в телепроектах, гастролирует с танцевальными шоу. Сейчас танцовщице 48 лет.
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