В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ

Предварительно, на четвертом этаже жилого дома взорвался газовый баллон, начался пожар. На верхних этажах остались люди, которые не могут покинуть квартиры, огонь распространился на 600 кв м. Эвакуировано 70 человек

Фото: МЧС России

В пригороде Махачкалы в многоквартирном жилом доме взорвался газ, начался пожар. Об этом сообщили РБК в управлении МЧС по Дагестану.

Инцидент произошел в поселке Семендер (западная часть города) на ул. Елизарова, дом № 25, газ взорвался на четвертом этаже из пяти.

Площадь пожара составляет 600 кв. м, предварительно, пострадавших нет, пишет МЧС. Эвакуировано 70 человек, пожарные спасли еще десять.

Телеграм-каналы Baza, Mash и «112» пишут, что предварительно взорвался газовый баллон, огнем охвачены несколько этажей и крыша. По данным последнего, несколько припаркованных у дома автомобилей уничтожены, а у спасателей пока нет сведений о жильцах нескольких квартир, где продолжается пожар. На месте взрыва работают пять расчетов спасателей.

Оставшиеся на верхних этажах жильцы не могут выйти из квартир и кричат из окон, прося о помощи, пишет Mash. По его сведениям, огонь распространился на 800 кв. м. Позднее Baza сообщила, что людей с верхних этажей спасли с помощью подъемного крана. В МЧС уточнили, что из дома вакуированы 70 человек, 10 — спасены пожарными.

На место пожара выехал районный прокурор, а также сотрудники СК. Ведомства пообещали проверить соблюдение законов об эксплуатации газового оборудования и обстоятельства произошедшего.