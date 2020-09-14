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Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Владимир Путин отменил решение Дмитрия Медведева от 2008 года о выделении Национального центра управления в кризисных ситуациях в отельную структуру. Сотрудники ведомства будут переведены в центральный аппарат МЧС
Вертолетная площадка на крыше национального центра управления в кризисных ситуациях
Вертолетная площадка на крыше национального центра управления в кризисных ситуациях (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Владимир Путин подписал указ, которым ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), действовавший в рамках МЧС. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим указом Путин отменил действие указа Дмитрия Медведева о выделении центра из состава МЧС, который был подписан в октябре 2008 года.

«НЦУКС ликвидировали как отдельное юрлицо, его штат сделали частью центрального аппарата», — объяснил РБК источник в центральном аппарате МЧС.

Сейчас центр возглавляет генерал-майор Александр Лекомцев. В качестве временно исполняющего обязанности он руководил центром с января этого года, официально заступил на пост в августе.

В 2020 году центр был переведен из статуса подведомственного МЧС России учреждения в состав подразделений центрального аппарата ведомства.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях занимался мониторингом ЧС на территории России, а также, как следует из информации на сайте МЧС, «решает задачи по обеспечению координации сил и средств РСЧС [Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций] и гражданской обороны, а также организует информационное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления для выработки единых подходов при решении тех или иных задач».

В качестве структуры в рамках МЧС центр существовал с 1993 года. В 2008 году Дмитрий Медведев превратил его в подведомственное МЧС учреждение. В апреле 2020 года президент внес в Госдуму законопроект с поправками в законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Национальный центр управления в кризисных ситуациях предлагалось вновь преобразовать из подведомственного учреждения в структурное подразделение МЧС. Парламент одобрил документ, в июне его подписал президент. В пояснительной записке документа говорилось, что это позволит сделать более эффективным управление единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Дмитрий Серков
Теги: МЧС, Владимир Путин
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