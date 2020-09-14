Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях
Владимир Путин подписал указ, которым ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), действовавший в рамках МЧС. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Этим указом Путин отменил действие указа Дмитрия Медведева о выделении центра из состава МЧС, который был подписан в октябре 2008 года.
«НЦУКС ликвидировали как отдельное юрлицо, его штат сделали частью центрального аппарата», — объяснил РБК источник в центральном аппарате МЧС.
Сейчас центр возглавляет генерал-майор Александр Лекомцев. В качестве временно исполняющего обязанности он руководил центром с января этого года, официально заступил на пост в августе.
В 2020 году центр был переведен из статуса подведомственного МЧС России учреждения в состав подразделений центрального аппарата ведомства.