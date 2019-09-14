СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино

По данным источников РБК, Карен Севикян проходит свидетелем по делу об убийстве предпринимателя Алексея Пылина, пропавшего в 2014 году

Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.

О том, что в кабинете и квартире начальника полиции подмосковного городского поселения Пушкино Карена Севикяна в пятницу, 13 сентября, утром прошли обыски, рассказал РБК близкий к следствию источник и подтвердил другой собеседник, знакомый с расследованием. Обыски проводили сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета и управления собственной безопасности МВД.

«В семь утра приехали к кабинету сначала сотрудники УСБ МВД, заблокировали вход. Потом комитетские с понятыми подъехали и провели обыск, никого не пускали. Параллельно следователи пришли к нему домой, забрали на допрос. Первый раз его допрашивали 20 августа», — рассказал близкий к следствию источник РБК.

«Севикян проходит свидетелем по делу об убийстве Пылина. Очерчен круг лиц, которые могут быть причастными», — сказал источник РБК, близкий к следствию.

Предприниматель из Мытищ Алексей Пылин занимался, по данным СМИ, обналичиванием денег и пропал в 2014 году. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР объявляло Пылина в розыск — последний раз его видели на железнодорожной станции Правда Пушкинского района севшим в электричку «Сергиев-Посад — Москва».