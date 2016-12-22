Картину британского художника Хокни выставили на аукцион за $80 млн

Полотно решил продать частный коллекционер, имя которого не названо. В Christie's считают работу Дэвида Хокни одним из величайших шедевров эпохи, она может стать самой дорогой из проданных на аукционах произведений живущих авторов

Дэвид Хокни (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Анонимный частный коллекционер выставил на аукцион Christie's картину британского 81-летнего художника Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)». Аукционный дом оценил произведение в $80 млн, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

«Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» (Фото: christies.com)

Полотно размером 213,5х305 см было написано в 1972 году акрилом на холсте для выставки в Нью-Йорке. Художник работал над картиной по 18 часов без остановок в течение двух недель. На ней изображены двое мужчин: один стоит у края бассейна в ярко-красном пиджаке и в белых брюках, другой плавает в бассейне. После Нью-Йорка полотно выставляли в музее Tate Modern в Лондоне, а также в Центре Помпиду в Париже.

Торги запланированы на 15 ноября 2018 года в Нью-Йорке. Перед аукционом картину Хокни выставят в Гонконге, Лондоне и Лос-Анджелесе. $80 млн — стартовая цена, которая в ходе торгов может вырасти. Председатель департамента послевоенного и современного искусства аукционного дома Алекс Роттер в разговоре с Би-Би-Си заметил, что через 10–20 лет эта работа будет стоить гораздо больше.

«Christie's имеет честь представить «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», который является одним из величайших шедевров современной эпохи, — отметил Роттер. — Этой картиной Хокни укрепил свои позиции в мире самых почитаемых художников, в ноябре его картина готова стать самым дорогим произведением искусства ныне живущего мастера, когда-либо проданным на аукционе».

Нынешний рекорд по продаже картины художника-современника был установлен в 2013 году: тогда с молотка за $58 млн ушла скульптура из нержавеющей стали Balloon Dog (Orange) постмодерниста Джеффа Кунса. Самой дорогой когда-либо продававшейся на аукционах картиной является «Спаситель мира». Она приписывается Леонардо да Винчи и датирована 1499 годом. Ее в прошлом году выставил на продажу российский миллиардер, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев. Ее продали за $450,3 млн анонимному покупателю, позже появилась информация, что это член саудовской королевской фамилии.

Художник, фотограф и теоретик искусства Дэвид Хокни родился в Англии в 1937 году. Один из заметных представителей поп-арта, согласно опросу​ среди тысячи британских деятелей искусства, он признан самым влиятельным английским художником всех времен. Работы Хокни представлены в собраниях ведущих музеев мира, в том числе в Метрополитен-музее и Национальной портретной галерее в Лондоне. Лауреат множества премий и кавалер орденов. Живет в Лос-Анджелесе.