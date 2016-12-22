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В США вручили Шнобелевские премии
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В США вручили Шнобелевские премии
Общество, 08:57
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В США вручили Шнобелевские премии
Лауреаты доказали, что каннибалистическая диета обладает меньшей питательной ценностью, чем традиционные мясные, а справиться с обидой на начальника помогает кукла вуду
Вручение Шнобелевских премий. 14 сентября 2018 года (Фото: Brian Snyder / Reuters)

В гарвардском университетском Театре Сандерса​ состоялась 28-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий. Награды, как отмечается на сайте мероприятия, получили десять новых лауреатов, каждый из которых «заставил людей сначала смеяться, а затем задуматься».

В 2018 году одну из самых желанных наград в академических кругах, как уточняет газета The Guardian, в области экономики получила группа ученых из Канады, Китая, Сингапура и США. В феврале в журнале социальных наук The Leadership Quarterly Линди Ханью Лян, Дуглас Браун, Хуйвен Лиан, Сэмюэл Ханиг, Ланс Феррис и Лиза Хейрингс​ представили статью, в которой попытались выяснить, как люди могут преодолеть несправедливость, с которой они сталкиваются на работе. В исследовании «Право на неправильное» специалисты пришли к выводу, что этому может поспособствовать кукла вуду, которая напоминает начальника. У работников, которые мучили таких кукол и протыкали их булавками, скорее восстанавливалось чувство справедливости, выяснили они в ходе серии экспериментов.

Работников во время исследования специалисты просили вспомнить, когда их босс оскорблял или издевался над ними. Затем половине испытуемых они предоставляли возможность побороть свое разочарование с помощью виртуальной куклы вуду. «По сравнению с теми, кто не мучил куклу, напоминающую начальника, те, кто делал это, чувствовали большее чувство справедливости», — прокомментировал результаты исследования команды ученый Дуглас Браун. Выступая перед журналистами до церемонии, он, как замечает The Guardian, признал, что, чтобы побороть гнев от обиды, люди могут использовать и другие, более позитивные, способы, однако ценность куклы вуду для того, чтобы справиться с этим, отрицать не стал.​

Награду в области медицины получили урологи из Мичигана. Они определили: выводить камни из почек можно намного быстрее, если пациент будет кататься на американских горках. 

Приз в области здорового питания в свою очередь достался ученым из Зимбабве, Танзании и Великобритании, которые работали под руководством Джеймса Коула. В статье, опубликованной в апреле в интернет-издании Scientific Reports, они пришли к выводу, что каннибалистическая диета в сравнении с обычными обладает меньшей питательной ценностью и не может полностью насытить человека (чтобы определить это Коул и его коллеги подсчитали, какое количество калорий потребляли каннибалы в эпоху палеолита, и сравнили это число с количеством калорий, потребляемых современным человеком при других, традиционных мясных, диетах). «Вы получите больше калорий от лошади», — отметил в ходе церемонии Коул.

Литературную Шнобелевскую премию организаторы вручили за исследование специалистов из Австралии, Сальвадора и Великобритании под названием «Жизнь слишком коротка для RTFM (с английского — «Читайте гребаную инструкцию». — РБК)». В своем докладе Теа Блэклер, Рафаэль Гомес, Весна Попович и Хелен Томпсон выяснили, что люди, которые пользуются в работе или повседневной жизни какими-либо сложными технологиями или гаджетами почти никогда не читают инструкций, поэтому не используют все их функции.

Премия мира досталась коллективу испанских ученых, которые работали над анализом воплей и проклятий со стороны водителей. В том, что делают это постоянно, как выяснили специалисты, признаются только 2% водителей, а время от времени, согласно опросу, подобное поведение характерно более чем для четверти автомобилистов. 

Среди других лауреатов премии — шведские философы, которые обнаружили в местном зоопарке, что шимпанзе имитируют поведение людей так же, как и люди имитируют действия шимпанзе. Награда по биологии была вручена шведским ученым, которые доказали: профессиональные дегустаторы на вкус могут определить вино, в котором побывала муха. 

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Шнобелевская премия
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