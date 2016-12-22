Space X объявила о выборе первого туриста для полета вокруг Луны

Имя первого в истории туриста, который отправится на орбиту Луны, компания пока не раскрывает, но обещает сделать это в следующий понедельник

Фото: NASA / Reuters

Space X Илона Маска заявила, что выбрала человека, который впервые в истории отправится в качестве туриста в полет вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Heavy). Об этом компания объявила на своей странице в Twitter.

Компания назвала это событие важным шагом на пути к предоставлению возможности простым людям путешествовать в космосе. Кто именно оказался этим туристом, SpaceX пока не раскрывает.

«Узнаете, кто полетит и почему, в понедельник, 17 сентября», — сообщила компания.

«Только 24 человека за всю историю побывали на Луне. После миссии «Аполлон» в 1972 году там больше никого не было», — добавила компания.

О планах организовать коммерческий полет вокруг Луны компания Space Х объявила в начале 2017 года. Изначально планировалось, что он состоится в конце 2018 года, на орбиту Луны отправятся два космических туриста. Весь полет должен занять неделю. В июне компания объявила, что не сможет в этом году отправить туристов к Луне. Сообщалось, что запуск будет отложен как минимум до середины 2019 года.