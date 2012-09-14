Протестующие ворвались в посольство Германии в Судане

Протестующие в столице Судана, городе Хартум, ворвались в здание посольства Германии, передает Reuters.

Поводом для атаки послужила презентация фильма Сэма Бэйсила, в котором критикуются ислам и пророк Мухаммед. Толпа демонстрантов ворвалась на территорию посольства, разбила в здании стекла, сорвала флаг Германии, повесив вместо него флаг одной из исламистских организаций. Кроме того, демонстранты подожгли вход в здание.

Рядом с германским посольством располагается здание британского диппредставительства. Его полиции пока удалось отстоять.

Отметим, что если ранее атакам подвергались лишь американские посольства, то теперь протестующие выбирают в качестве объектов своих нападений диппредставительства и других западных стран.

Ранее, предвидев данное развитие событий, Министерство иностранных дел Германии приняло решение временно закрыть диппредставительства в Афганистане, Пакистане и ряде североафриканских стран.

Глава ведомства Гидо Вестервелле выразил озабоченность в связи с последними трагическими инцидентами, призвав местные власти обеспечить безопасность немецких дипломатов в арабских странах. Министр отметил, что оскорбление чувств верующих в связи с выходом скандального фильма "Невинность мусульман" не является поводом для насилия.

Ранее Госдепартамент предупредил посольства США в Армении, Бурунди, Кувейте, Судане, Тунисе, Замбии и Египте о возможных антиамериканских выступлениях. Тем не менее разъяренные мусульмане пошли на приступ американских посольств в Йемене, Египте и Ливии. ООН и президент США Барак Обама официально осудили расправу над американскими дипломатами в Бенгази.