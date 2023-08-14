«Известия»: шесть девушек обвинили в продаже несовершеннолетних в секс-рабство в Бахрейн

«Известия» узнали о деле из-за продажи россиянок в секс-рабство в Бахрейн

По данным газеты, схема по продаже девушек в сексуальное рабство действовала в течение многих лет. Одна из них попыталась сбежать и погибла после побоев в 2013 году, рассказал источник издания

Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в торговле людьми и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейне, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, руководила преступной деятельностью жительница Нальчика Екатерина Романова, которая известна в Бахрейне под псевдонимом Тая. Одни участницы преступной группы подбирали девушек в России, другие — курировали их в Бахрейне, отмечает издание.

Жертвами группировки, указано в статье, становились девушки преимущественно из неблагополучных семей. Их «заманивали высокими гонорарами», отбирали паспорта, не выпускали на улицу и «накачивали наркотиками». Большую часть жертв находили в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных водах и в Дагестане, утверждает издание.

Источник газеты говорит, что клиентами жертв были сирийцы и выходцы из Саудовской Аравии, а также офицеры ВМС США, база которых находится в Бахрейне.

«Известия» пишут, что преступная схема работала в течение многих лет. В 2013 году одна из девушек по имени Диана попыталась сбежать, после чего ее поймали и избили, позже она скончалась.

Дело против Романовой и ее подельниц было возбуждено в феврале 2023 года. Их обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия (ч. 2 ст. 241 и ч. 3 ст. 240 УК РФ) и торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ).

Газета отмечает, что всем фигуранткам дела избрана мера пресечения в виде ареста.