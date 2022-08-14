Замглавы МЧС Армении: число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване выросло до двух

Число погибших после взрыва ТЦ в Ереване возросло до двух человек

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Из-под завалов торгового центра «Сурмалу» в Ереване достали тело женщины, число погибших выросло до двух. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на замглавы МЧС Армении Артуша Григоряна.

«Это — женщина. На данный момент ее невозможно опознать», — сказал Григорян. Ранее в МЧС сообщали о гибели мужчины сорока лет.

Пострадали 57 человек.

Взрыв в торговом центре произошел днем 14 августа, по данным портала «Новости-Армения», загорелся склад фейерверков.

В апреле прошлого года в ТЦ «Сурмалу» сгорели павильоны с игрушками и хозяйственными товарами. Тогда в результате пожара сгорели 18 павильонов и четыре склада.