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Число погибших после взрыва ТЦ в Ереване возросло до двух человек

Замглавы МЧС Армении: число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване выросло до двух
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Из-под завалов торгового центра «Сурмалу» в Ереване достали тело женщины, число погибших выросло до двух. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на замглавы МЧС Армении Артуша Григоряна.

«Это — женщина. На данный момент ее невозможно опознать», — сказал Григорян. Ранее в МЧС сообщали о гибели мужчины сорока лет.

Пострадали 57 человек.

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Взрыв в торговом центре произошел днем 14 августа, по данным портала «Новости-Армения», загорелся склад фейерверков. 

В апреле прошлого года в ТЦ «Сурмалу» сгорели павильоны с игрушками и хозяйственными товарами. Тогда в результате пожара сгорели 18 павильонов и четыре склада.

Теги
Армения Ереван взрыв погибшие пострадавшие
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