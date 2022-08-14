В Ереване произошел взрыв в торговом центре

МЧС Армении: при взрыве в ереванском ТЦ один человек погиб, 20 пострадали

За взрывом последовал пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще 20 пострадали. Последний крупный пожар в «Сурмалу» был в прошлом году

В торговом центре Еревана «Сурмалу» прогремел взрыв, один человек погиб, 20 пострадали, сообщает МЧС Армении.

На месте происшествия работают шесть расчетов пожарно-спасательных отрядов. Пожару присвоена третья степень сложности.

Один из жителей близлежащего дома рассказал «Sputnik-Армения», что сначала прогремел сильный взрыв, за ним последовали новые хлопки. По данным «Новости-Армения», горит склад фейерверков.

В апреле 2021 года в ТЦ «Сурмалу» сгорели павильоны с игрушками и хозяйственными товарами. Тогда в работах по тушению пожара приняли участие 14 пожарно-спасательных боевых расчетов. Пожару была присвоена самая высокая степень сложности. Власти ТЦ говорили, что в результате пожара сгорело 18 павильонов и четыре склада.