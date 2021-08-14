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Аналитики сообщили о росте продаж средств для похудения

Россияне стали чаще покупать средства для снижения веса. Обычно спрос на них растет в связи с началом сезона отпусков, но в этом году его также обеспечил эффект низкой базы прошлого года из-за COVID-ограничений, считают эксперты
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Выход из режима ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, и начало сезона отпусков привели к росту спроса на препараты для снижения веса, со ссылкой на экспертов и участников рынка сообщил «Коммерсантъ».

По итогам первого полугодия продажи средств для похудения в России выросли на 17% год к году, до 2,8 млрд руб., подсчитали в агентстве DSM Group. В натуральном выражении спрос увеличился на 4%, до 895,3 тыс. упаковок. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов зафиксировал рост продаж в категории на 7% в деньгах и на 18% в упаковках.

По словам коммерческого директора ЦВ «Протек» Бориса Попова, в сервисе «Здравсити» (проект ЦВ «Протек», в группу «Протека» входят сети «Ригла»,
«Будь здоров!» и «Живика») продажи лекарств и БАД для снижения веса в денежном выражении выросли на 112%.

Рост продаж препаратов для похудения в первом полугодии также отметили в «36,6». В сети отметили, что их пик пришелся на март—апрель.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Продажи средств для снижения веса обычно растут к концу первого полугодия в связи с началом лета и сезона отпусков, отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В этом году дополнительный прирост обеспечил эффект низкой базы прошлого года из-за введения режима самоизоляции и закрытия туристических направлений, добавил он.

По словам Беспалова, пандемия стала «подарком» для этой группы препаратов, поскольку после самоизоляции людям нужны были препараты с быстрым и выраженным терапевтическим эффектом. Спрос на них остается на довольно высоком уровне, в несколько раз превышающем показатели 2019 года, отметил он.

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В то же время гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин связывает рост продаж лекарств для снижения веса в денежном выражении с инфляцией и ростом цен. По данным DSM Group, средняя стоимость препаратов для снижения веса за год поднялась на 8,33%, до 2,6 тыс. руб. за упаковку.

Наибольшую долю в денежном выражении среди средств для похудения заняли препараты на основе сибутрамина. По оценке DSM Group, на них приходится 75% продаж, по данным RNC Pharma — 55%.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

С 2012 года на российском рынке сибутрамина представлены два основных бренда — редуксин «Промомеда» Петра Белого и голдлайн «Изварино Фарма».

За первое полугодие 2021 года продажи редуксина выросли на 25%, до 1,5 млрд руб., голдлайна — на 16,6%, до 600 млн руб., пишет издание.

В России сибутрамин продается строго по рецепту. Но «Промомеду» удалось обойти ограничение: компания зарегистрировала препарат в комбинации с микрокристаллической целлюлозой в качестве действующего вещества, пояснили источники издания. Препарат «Изварино Фарма», наоборот, попадает под строгий рецептурный отпуск. В «Промомеде», «Изварино Фарма» и Росздравнадзоре не предоставили комментарий изданию.

По прогнозу Беспалова, спрос в категории средств для похудения стабилизируется в течение пары лет. Продажи могут быть выше уровня 2019 года, но текущая динамика вряд ли повторится, отметил он. Источник издания в крупной аптечной сети считает, что спрос на препараты упадет во второй половине года.

Что касается в целом производства лекарств в России, то оно за первые пять месяцев 2021 года упало на 9,2%, сообщили в RNC Pharma. С января по май отечественные фармкомпании выпустили 1,7 млрд упаковок. Это худший показатель с 2018 года, когда в тот же период было выпущено 1,6 млрд упаковок. В 2019 и 2020 годах в этой сфере наблюдался рост.

В то же время в денежном выражении отгрузки производителей лекарств, наоборот, увеличились на 25,9% и составили за первые пять месяцев 239,1 млрд руб. Это лучший показатель с 2014 года.

Разница связана с изменением модели поведения потребителей, считает главный исполнительный директор компании «Озон фармацевтика» Андрей Горшков. Из-за падения доходов они больше не покупают в большом количестве препараты из низкого ценового сегмента, а предпочитают более дорогие аналоги. Таким образом, количество проданных лекарств уменьшается, а выручка растет, пояснил эксперт.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
аптеки похудение
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