Аналитики сообщили о росте продаж средств для похудения

Россияне стали чаще покупать средства для снижения веса. Обычно спрос на них растет в связи с началом сезона отпусков, но в этом году его также обеспечил эффект низкой базы прошлого года из-за COVID-ограничений, считают эксперты

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Выход из режима ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, и начало сезона отпусков привели к росту спроса на препараты для снижения веса, со ссылкой на экспертов и участников рынка сообщил «Коммерсантъ».

По итогам первого полугодия продажи средств для похудения в России выросли на 17% год к году, до 2,8 млрд руб., подсчитали в агентстве DSM Group. В натуральном выражении спрос увеличился на 4%, до 895,3 тыс. упаковок. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов зафиксировал рост продаж в категории на 7% в деньгах и на 18% в упаковках.

По словам коммерческого директора ЦВ «Протек» Бориса Попова, в сервисе «Здравсити» (проект ЦВ «Протек», в группу «Протека» входят сети «Ригла»,

«Будь здоров!» и «Живика») продажи лекарств и БАД для снижения веса в денежном выражении выросли на 112%.

Рост продаж препаратов для похудения в первом полугодии также отметили в «36,6». В сети отметили, что их пик пришелся на март—апрель.