Аналитики сообщили о росте продаж средств для похудения

Продажи средств для снижения веса обычно растут к концу первого полугодия в связи с началом лета и сезона отпусков, отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В этом году дополнительный прирост обеспечил эффект низкой базы прошлого года из-за введения режима самоизоляции и закрытия туристических направлений, добавил он.
По словам Беспалова, пандемия стала «подарком» для этой группы препаратов, поскольку после самоизоляции людям нужны были препараты с быстрым и выраженным терапевтическим эффектом. Спрос на них остается на довольно высоком уровне, в несколько раз превышающем показатели 2019 года, отметил он.
В то же время гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин связывает рост продаж лекарств для снижения веса в денежном выражении с инфляцией и ростом цен. По данным DSM Group, средняя стоимость препаратов для снижения веса за год поднялась на 8,33%, до 2,6 тыс. руб. за упаковку.
Наибольшую долю в денежном выражении среди средств для похудения заняли препараты на основе сибутрамина. По оценке DSM Group, на них приходится 75% продаж, по данным RNC Pharma — 55%.
С 2012 года на российском рынке сибутрамина представлены два основных бренда — редуксин «Промомеда» Петра Белого и голдлайн «Изварино Фарма».
За первое полугодие 2021 года продажи редуксина выросли на 25%, до 1,5 млрд руб., голдлайна — на 16,6%, до 600 млн руб., пишет издание.
В России сибутрамин продается строго по рецепту. Но «Промомеду» удалось обойти ограничение: компания зарегистрировала препарат в комбинации с микрокристаллической целлюлозой в качестве действующего вещества, пояснили источники издания. Препарат «Изварино Фарма», наоборот, попадает под строгий рецептурный отпуск. В «Промомеде», «Изварино Фарма» и Росздравнадзоре не предоставили комментарий изданию.
По прогнозу Беспалова, спрос в категории средств для похудения стабилизируется в течение пары лет. Продажи могут быть выше уровня 2019 года, но текущая динамика вряд ли повторится, отметил он. Источник издания в крупной аптечной сети считает, что спрос на препараты упадет во второй половине года.
Что касается в целом производства лекарств в России, то оно за первые пять месяцев 2021 года упало на 9,2%, сообщили в RNC Pharma. С января по май отечественные фармкомпании выпустили 1,7 млрд упаковок. Это худший показатель с 2018 года, когда в тот же период было выпущено 1,6 млрд упаковок. В 2019 и 2020 годах в этой сфере наблюдался рост.
В то же время в денежном выражении отгрузки производителей лекарств, наоборот, увеличились на 25,9% и составили за первые пять месяцев 239,1 млрд руб. Это лучший показатель с 2014 года.
Разница связана с изменением модели поведения потребителей, считает главный исполнительный директор компании «Озон фармацевтика» Андрей Горшков. Из-за падения доходов они больше не покупают в большом количестве препараты из низкого ценового сегмента, а предпочитают более дорогие аналоги. Таким образом, количество проданных лекарств уменьшается, а выручка растет, пояснил эксперт.