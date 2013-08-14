Группу "Король и Шут" переименуют после смерти вокалиста

Группа "Король и Шут" сменит название после смерти ее лидера и вокалиста Михаила Горшенева. Теперь музыкальный коллектив будет называться "Северный флот" - в честь одной из песен "КиШ", сообщается на страничке рокеров в Facebook.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Мы не можем в такой момент бросить друг друга, группу, которой отдали столько лет, поэтому решили продолжать играть вместе, взяв название в честь Михиной (М.Горшенева. — Примеч. РБК) песни, которая для всех стала символом нашего дружного коллектива - "Северный Флот", - заявили музыканты.

Рокеры также добавили, что очередной альбом выпустят уже под новым названием. Музыканты уже начали работу над новым диском, который, по их словам, будет посвящен памяти покойного певца.

"Поскольку семья Горшеневых выразила желание, чтобы группа "Король и Шут" и дальше существовала, но это невозможно сделать, мы надеемся и в дальнейшем играть некоторые старые песни, если сможем достойно их спеть. Эти песни стоят того, чтобы их не забыли", - говорится в заявлении "КиШ".

Музыканты также сообщили, что до конца года дадут серию концертов в память о М.Горшеневе. "Нам просто хочется попрощаться с этой общей историей красиво", - пояснили в группе. "Уверены, Михе бы это пришлось по душе!" - добавили коллеги покойного певца.

Напомним, солист культовой рок-группы "Король и Шут" скончался 19 июля на 40-м году жизни. Ранее сообщалось, что причиной смерти эпатажного музыканта стал инсульт, однако официальная версия кончины М.Горшенева пока не озвучена.

По словам знакомых знаменитого рок-певца, в последние месяцы он испытывал серьезные проблемы со здоровьем из-за наркотической зависимости.

М.Горшенева похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге в начале августа.