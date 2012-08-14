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Сотрудницу МИДа увезли в психушку за сообщения о покушении на В.Путина
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Сотрудницу МИДа увезли в психушку за сообщения о покушении на В.Путина
Общество, 14 авг 2012, 14:03
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Сотрудницу МИДа увезли в психушку за сообщения о покушении на В.Путина
Женщина, проинформировавшая полицию о готовящемся убийстве президента РФ Владимира Путина, оказалась сотрудницей российского Министерства иностранных дел (МИД РФ), сообщили РБК источники в правоохранительных органах.
Фото: РБК

Днем ранее она позвонила в полицию и рассказала, что располагает сведениями о готовящемся покушении на российского президента. Она уточнила, что находится у здания МИДа на Смоленской площади.

Выехавшие на место полицейские установили личность звонившей: ею оказалась 38-летняя сотрудница управления делами МИД РФ.

После беседы с женщиной полицейские приняли решение вызвать дежурного психиатра. В настоящее время она госпитализирована в психиатрическую клинику, где проходит обследование, по итогам которого будет решен вопрос о ее вменяемости.

Теги: МИД РФ , Путин , Путин Владимир Владимирович
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