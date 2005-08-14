В Ираке похищен глава Центробанка

В Багдаде похищен генеральный директор Центрального банка Ирака Нассиб Кадхим Жвейд. Об этом, как передает ABC News, сообщил источник в Министерстве внутренних дел страны.

В Багдаде похищен генеральный директор Центрального банка Ирака Нассиб Кадхим Жвейд. Об этом, как передает ABC News, сообщил источник в Министерстве внутренних дел страны.

На данный момент известно лишь, что нападение на банкира было совершено сегодня утром возле его дома в восточной части города.

Никаких заявлений от похитителей пока не поступало.

Напомним, что это уже не первое нападение на крупного правительственного чиновника. Так, совсем недавно - 10 августа в Ираке неизвестные боевики похитили главу административного офиса МВД страны бригадного генерала Худайера Аббаса. Он был похищен из собственного автомобиля на площади Андалус в центре Багдада. Х.Аббаса насильно пересадили в другой автомобиль, который скрылся с места преступления на большой скорости. Неизвестно, к какой террористической организации принадлежат боевики. От них также не поступало никаких требований. Однако по почерку преступления можно предположить, что это похищение организовано иракским отделением "Аль-Кайеды".

В целом обстановка в Ираке близка к военной. Только за сегодняшний день в результате различных столкновений и взрывов в столице страны погибли, по меньшей мере, девять человек, еще 15 получили различные ранения. Кроме того, в 20 км к югу от Багдада в г.Юсуфия были обнаружены трупы шести человек, в том числе троих сотрудников службы охраны зданий органов власти. Власти страны начали расследование инцидента. Комментариев со стороны американского командования о происшествии не поступало.

Между тем проект иракской конституции почти готов и может уже сегодня быть обнародован. Об этом сообщили источники в комитете по разработке документа. "В настоящий момент мы продолжаем обсуждать четыре вопроса, которые вызывают у нас разногласия, однако разработка будет завершена сегодня", - сообщили в комитете, передает AFP. Крайний срок представления документа - 15 августа.