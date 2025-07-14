Как бизнес и колледжи формируют кадровый резерв страны

Российская экономика столкнулась с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Эксперты видят выход в синхронизации подготовки кадров с запросами рынка труда. На это направлен и федеральный проект «Профессионалитет».

Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Согласно пятилетнему прогнозу Минтруда, к 2030 году потребуется дополнительно привлечь 3,1 млн работников. Как сообщил министр труда Антон Котяков, для реализации экономических и социальных приоритетов увеличить численность занятого населения предстоит 37 регионам страны. Особенно востребованы в ближайшие пять лет, по словам министра, будут квалифицированные рабочие специальности. Наибольший рост потребности в кадрах ожидается в высокотехнологичных отраслях и промышленности, где требования к квалификации сотрудников постоянно растут.

Усугубляет проблему демографический кризис, отмечает заместитель директора ИНП РАН Дмитрий Кувалин: «Из-за низкой рождаемости дефицит сохранится на десятилетия. Импорт рабочей силы проблему не решает: большинство мигрантов не соответствует требованиям к квалификации, а социальные издержки их интеграции часто превышают экономическую выгоду», — считает Дмитрий Кувалин.

Эксперты считают, что поспособствовать решению проблемы может синхронизация подготовки кадров с запросами рынка труда. «Сотрудничество с работодателями всегда играло важную роль для среднего профессионального образования (СПО). Сегодня в условиях рыночной экономики и разнообразия форм собственности нужны новые механизмы партнерства между бизнесом и образованием», — говорит директор Научно-образовательного центра развития образования ВШГУ РАНХиГС Владимир Блинов.

Новым подходом к подготовке рабочих кадров стал федеральный проект «Профессионалитет», запущенный в 2022 году и с 2025 года включенный в нацпроект «Молодежь и дети». Его цель — модернизировать систему СПО, сократив разрыв между учебными программами и потребностями отечественной экономики. Проект не только решает проблему нехватки высококвалифицированных кадров, но и способствует укреплению технологического суверенитета страны, подготавливая специалистов для критически важных отраслей, подчеркивает Владимир Блинов.

Сегодня по образовательным программам «Профессионалитета», по данным ФГБОУ ДПО Институт развития профессионального образования (ИРПО), обучаются уже более 1,7 млн студентов. Первый выпуск 2024 года составил 137,9 тыс. квалифицированных кадров, а в 2025 году дипломы получат еще 212,1 тыс. выпускников проекта. За три учебных года было заключено 75,9 тыс. целевых договоров с гарантией трудоустройства студентов.

Мост между учебой и карьерой: как работает «Профессионалитет»

Основной инструмент проекта — кластеры среднего профессионального образования. Это партнерства между колледжами и работодателями в формате образовательных или образовательно-производственных центров. До конца 2025 года будет функционировать 506 кластеров в 86 регионах страны: уже сейчас они охватывают 24 ключевые отрасли экономики — от машиностроения и IT до туризма и клинической медицины.

Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Формируются кластеры с учетом приоритетных для региона отраслей, поясняет Владимир Блинов. Запросы бизнеса напрямую формируют содержание образовательных программ и процесс подготовки специалистов в колледжах.

Например, в Башкирии планируют открыть еще восемь новых кластеров СПО: для топливно-энергетического комплекса, строительной и горнодобывающей отраслей, сельского хозяйства и машиностроения. В Мордовии создадут транспортный кластер, а в Красноярском крае будут готовить кадры для легкой промышленности.

«Проект «Профессионалитет» делает ставку на практику: 80% обучения проходит непосредственно на производстве либо в лабораториях с использованием оборудования идентичному тому, что стоит у предприятия-партнера. А образовательные программы формируются под конкретные производственные задачи работодателя. Это позволяет студентам получить востребованную профессию, обучаясь на передовом оборудовании, и прийти на производство, уже полностью готовыми к работе», — отмечает директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Сегодня федеральный проект объединяет более 2400 предприятий, включая отраслевых лидеров, например: «Ростех», «Росатом», «Сибур», РЖД, «Газпром нефть», «Северсталь», УГМК, «Ростелеком» и многие другие.

«В «Профессионалитете» объединены три стороны: образовательная организация, бизнес и власть. И все они несут одинаковую ответственность за результат совместной работы. От равной вовлеченности в проект всех сторон зависит качество подготовки тех кадров, которые нужны экономике страны. «Профессионалитет» — это проект, в котором заранее просчитана траектория будущего профессионала — от поступления до трудоустройства», — подчеркивает ректор Института развития профессионального образования (является федеральным оператором проекта «Профессионалитет») Сергей Кожевников.

Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Бизнес активно участвует в образовательном процессе — от модернизации материально-технической базы до актуализации учебных программ. Такой подход позволяет готовить целевых специалистов, мотивированных работать в конкретной компании и полностью соответствующих ее требованиям.

Бизнес инвестирует в кадры под ключ

Государство поощряет участников проекта, предоставляя налоговый вычет при условии софинансирования в материально-техническую базу кластера. В 41 регионе предприятия, инвестирующие в обновление материально-технической базы СПО, уже могут вернуть до 100% своих вложений.

«Профессионалитет» является драйвером изменений системы СПО, которая отмечает в этом году 85-летний юбилей, и уже демонстрирует свою экономическую эффективность. Кроме прямой экономической выгоды бизнес получил возможность формировать мотивированный кадровый резерв, полностью соответствующий производственным требованиям, отмечают сами участники «Профессионалитета» — работодатели.

Проект имеет огромное значение для предприятий транспортной отрасли, считает замгендиректора АО «Мостострой-11», представитель ключевого работодателя отрасли Сергей Сметанюк. «Министерство просвещения грамотно выстраивает систему управления проектом, активно вовлекая в него производственников. Уверен, что скоро известная фраза «Забудь все, чему тебя учили раньше» потеряет свою актуальность», — говорит эксперт.

По его словам, выстроенная в Тюменском кластере «Транспорт и дорожное строительство» эффективная система подготовки позволила ему занять лидирующие позиции в стране. И сегодня для знакомства с реальными производственными процессами — от организации строительных площадок до специфики работы оборудования и взаимодействия сотрудников — в компанию «Мостострой-11» (Дивизион «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя) приезжают студенты «Профессионалитета» и преподаватели со всей России.

В индустрии гостеприимства проект также демонстрирует свою эффективность, считает заместитель генерального директора курорта «Мрия» по стратегическому развитию Наталья Вистунова. По ее словам, отраслевые кластеры дают уникальный шанс трансформировать подготовку кадров, позволяя сразу вовлекать молодых людей в практическую деятельность, а также формировать новые стандарты для целых отраслей.

«Сейчас мы совместно с отраслевым сообществом и Романовским колледжем разрабатываем национальный стандарт гостеприимства и профессиональные профили компетенций. Это повысит эффективность подготовки кадров и даст импульс для развития российского сервиса как международного бренда», — говорит Наталья Вистунова.

Чемпионаты профессионального мастерства: старт карьеры

Особое место в «Профессионалитете» занимает система соревнований по профмастерству. В нынешнем году во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству «Профессионалы» участвуют более 1 млн человек: студентов, экспертов и наставников. Чемпионат «Профессионалы» охватывает свыше 280 востребованных компетенций — от сварочного производства до дошкольного воспитания, от креативных индустрий до поварского дела. Чемпионат высоких технологий сосредоточен на перспективных направлениях: производство и инженерные технологии, аграрные технологии, технологии беспилотных систем, технологии медицины, информационные и коммуникационные технологии.

Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

В чемпионатном движении активно участвуют и представители ведущих отечественных компаний, которые не только следят за ходом соревнований, но и разрабатывают конкурсные задания, основанные на реальных производственных ситуациях. Как отмечает проректор ИРПО Надежда Малкина, для работодателей это востребованная площадка для поиска талантов: «Многие участники чемпионатов получают предложения о трудоустройстве прямо во время соревнований». По итогам чемпионатов 2024 года более 7,1 тыс. предприятий — партнеров проекта предоставили свыше 28 тыс. вакансий и мест для стажировок. А их инвестиции в проведение соревнований составили порядка 700 млн руб.

Масштабирование проекта в регионах

К 2030 году «Профессионалитет» планирует расширить географию на все 89 регионов России, увеличив количество кластеров до 940, уточняет Владимир Блинов. По его оценке, проект уже охватывает более трети студентов среднего профобразования, а текущие темпы развития позволяют прогнозировать стопроцентный охват всей системы СПО в ближайшей перспективе. При этом, особое внимание потребуется качеству сетевых программ, где наиболее сложные модули реализуются базовыми колледжами и центрами компетенций, а также совершенствованию и информационной поддержке системы целевого обучения, считает эксперт.

Разнообразный набор инструментов проекта, в том числе заключение целевых договоров со студентами, помогает выпускникам быстро находить работу по специальности. К примеру, практически все выпускники первого набора программы «Профессионалитет» по направлению «железнодорожный транспорт» устроились работать в компанию ОАО «РЖД».

Дмитрий Кувалин обращает внимание на необходимость обеспечения конкурентоспособных зарплат и условий труда: «Иначе Россия рискует готовить специалистов для зарубежных рынков, а не для собственной экономики». Параллельно предстоит продолжить работу по повышению престижа рабочих профессий и популярности работы на производстве. «В этом направлении сделано немало, но необходимо двигаться дальше, развивая и закрепляя успех», — говорит Владимир Блинов.