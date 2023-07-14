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СК назвал основную версию взрыва машины в Белгороде с тремя пострадавшими

СК: основная версия взрыва машины в Белгороде с тремя пострадавшими — бытовой конфликт
Бытовой конфликт считается приоритетной версией взрыва автомобиля в Белгороде, в результате которого пострадали двое взрослых и трехлетний ребенок, сообщает СК
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Основной версией взрыва автомобиля в Белгороде, в результате которого пострадали три человека, стал бытовой конфликт. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Белгородской области.

По данным следствия, 14 июля во дворе жилого дома на улице Железнодорожной при движении автомобиля сработало неустановленное взрывное устройство, находившееся под его днищем.

В результате ранения получили три человека — водитель 1987 года рождения, а также 31-летняя женщина с трехлетним ребенком. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

СК назвал основную версию взрыва машины в Белгороде с тремя пострадавшими
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Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК).

«Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт», — говорится в сообщении. На месте продолжает работать группа следователей, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются лица, причастные к происшествию.

Как передает БЕЛ.RU, трехлетнего ребенка госпитализировали в детскую областную больницу с осколочными ранениями нижних конечностей без повреждения магистральных сосудов и костей.

Двое взрослых также получили осколочные ранения ног. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

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