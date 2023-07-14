Двойной потенциал роста: что ждет российский рынок KidTech

Согласно исследованиям Агентства инноваций Москвы и Smart Ranking, сегмент детского онлайн-образования растет опережающими темпами и скоро станет лидером EdTech-рынка. Направление уже вызывает большой интерес венчурных инвесторов

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KidTech-рынок — динамично растущий сегмент рынка EdTech, который включает в себя технологические решения для дошкольного образования: детей до семи лет, их родителей, детских садов / центров и специалистов по работе с детьми. Согласно исследованию Агентства инноваций Москвы, в ближайшие пять лет российский рынок KidTech будет стабильно расти, привлекая все больше венчурных инвесторов. Это подтверждает и вышедший ранее ежеквартальный обзор EdTech-рынка от Smart Ranking — в нем отмечается, что локомотивом роста в EdTech является именно сегмент детского образования, которое за январь—март 2023-го прибавило 27% к аналогичному периоду предыдущего года. В рейтинге самых динамично растущих компаний из топ-10 на детский сегмент приходится шесть. В то же время участники рынка отмечают такие тренды, как намечающаяся усталость от игровых форматов обучения и поиск более дешевых продуктов.

Сегодня на рынке KidTech более 70% венчурных инвестиций в мире приходится на b2c-решения для конечных потребителей, среди которых большая часть — это сервисы для родителей. Много сделок небольшого объема с компаниями, запустившими онлайн-школы или обучающие игровые приложения. О привлекательности отечественных онлайн-школ для венчурных инвесторов свидетельствует статистика: за 2017–2022 годы на них приходится 57% инвестиций от общего числа вложений в российский KidTech-рынок.

«Мы поняли, что дошкольное образование еще сильно отстает от школьного по уровню цифровизации, но тем не менее прогресс идет, и детским садам тоже нужны современные цифровые решения, чтобы обеспечивать внутренние процессы, в частности коммуникацию, хранение фотографий, образовательные программы и так далее. Соответственно, формируется достаточно большой рынок», — отмечает CEO проекта «Садикум» Екатерина Лерман.

В среднем только четверть дошкольников используют образовательные онлайн-платформы, при этом чем старше ребенок, тем чаще он использует технологии в обучении. Рынок KidTech в России находится в начале пути, и у него есть перспективы развития, это обуславливается наличием большой потенциальной целевой аудитории и растущим платежеспособным спросом на дополнительное образование детей раннего возраста. По данным Росстата, численность детей до семи лет, посещающих дополнительные образовательные программы в России, выросла на 18% за последние пять лет и составила 8,2 млн человек в 2022 году (62% от общей численности детей этого возраста).

«Большинство крупных онлайн-школ начинали со школьного возраста, но позднее нарастили свою линейку вниз и вышли также в дошкольное образование. Цифровые гиганты, такие как «Яндекс» или МТС, стремятся быстрее познакомить пользователя со своей экосистемой и сделать его лояльным. Подписки начинают предлагать разнообразный контент, чтобы охватить весь опыт пользователя — в нашем случае дошкольника, — начиная от подборок медиаконтента, заканчивая дополнительными приложениями, развивающими играми и прочими сервисами», — считает CEO проекта «Садикум» Екатерина Лерман.

Как отмечается в исследовании Агентства инноваций Москвы, современные родители дошкольников больше доверяют технологиям и часто имеют собственный позитивный опыт онлайн-обучения, который они переносят на своих детей.

«За онлайн-продуктами в дошкольном образовании в основном приходят современные родители, которые сами имеют успешный опыт в онлайне. Они либо сами оценили удобство этого формата, либо поняли на опыте старших детей. Чаще всего это прогрессивные родители, которые знакомы с компьютерными технологиями: необязательно айтишники, но, например, проводят встречи в онлайн. Их не пугают онлайн-технологии, они прекрасно понимают, что это дает большое преимущество. Потому и готовы попробовать такой формат и для своих детей», — уверена руководитель направления дошкольного и начального образования «Фоксфорд» Татьяна Павловская.

Разработчики KidTech-продуктов отмечают большой потенциал роста рынка, обусловленный в том числе эффектом низкой базы — невысоким на сегодняшний день проникновением технологий в дошкольное образование. Учитывая же, что в среднем четверть дошкольников обучается на онлайн-платформах, а платные дополнительные занятия посещают 62% детей, по оценке Агентства инноваций Москвы, спрос на образовательные технологии потенциально может увеличиться вдвое.

«Я бы назвал рынок технологий в дошкольном образовании «голубым». Там нет бума, какого-то огромного количества запросов. Спрос растет, но не лавинообразно. Классический «алый» рынок — это подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, где огромное количество конкурентов. А у нас «голубой» рынок. Мы работаем над донесением до аудитории нового смысла, почему ребенка нужно развивать с раннего возраста. Те, кто к нам приходят, чаще всего люди, для которых это вообще первый опыт онлайн-образования детей», — полагает основатель проекта CareMyBaby Дмитрий Волков.

По словам инвестиционного директора корпорации «Синергия» Сергея Четверикова, KidTech сейчас обладает наибольшим нераскрытым потенциалом среди всех сфер EdTech. «Общий размер бюджетов дошкольного образования составляет сейчас 1,2 трлн руб., а на KidTech приходится всего 2 млрд руб. выручки, тогда как в сегменте школьного образования при общих бюджетах в 2,2 трлн руб. на EdTech приходится уже 26 млрд руб. выручки. Таким образом, при появлении от KidTech адекватного продуктового предложения размер выручки игроков может вырасти более чем в десять раз за ближайшие 3–5 лет», — подчеркивает Четвериков.

В то же время игроки рынка отмечают, что KidTech-продукты не смогут заменить популярные мировые развлекательные сервисы, где присутствует образовательный контент.

«KidTech-продукты в этой сфере не смогут заменить полноценно детям ни YouTube, ни TikTok, потому что эти сервисы базируются на развлекательном дофаминовом контенте и популярны именно за счет того, что они дают «гормон радости». Соответственно, если на YouTube или на TikTok полностью заменить контент только на обучающий, эти платформы станут никому не нужны. KidTech-сервисам свойственно выстраивание сложного баланса между развлекательным и обучающим контентом», — уверен основатель платформы «Сказбука» Кеша Скирневский.