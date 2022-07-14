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В Танзании три человека умерли от неизвестной болезни

Среди симптомов заболевания — кровотечение из носа, лихорадка, головная боль и усталость. Анализ не выявил у инфицированных признаков лихорадок Эбола или Марбурга, а также COVID-19

В восточной Африке, в танзанийском регионе Линди, три человека скончались из-за неизвестной болезни, которая сопровождалась кровотечением из носа, сообщает местное издание Citizen.

Местные врачи сообщили, что всего «странное» заболевание было обнаружено у 11 человек: трое из них скончались, двое были выписаны, остальные изолированы. Регистрировать случаи неизвестной болезни начали после 5 июля. Среди симптомов были не только кровотечение из носа, но и лихорадка, головная боль и усталость.

Президент страны Самия Хасан Сулуху указала, что согласно гипотезе, болезнь появилась из-за последствий деградации окружающей среды. Жизнь некоторых диких видов была серьезно нарушена, они приблизились к населенным пунктам, в итоге это оказало влияние на здоровье людей.

Портал Mwananchi со ссылкой на местных медиков пишет о 13 случаях заражения. Анализы, взятые у больных, показали отрицательные результаты на наличие вирусов Эболы, лихорадки Марбурга и коронавируса. Все, кто контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением, однако у них никаких симптомов не было выявлено.

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В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила вспышку еще одной неизвестной болезни — неизученной формы гепатита у детей. К 25 июня ВОЗ сообщила, что всего в мире зафиксировано 920 случаев, из них более половины — в Европе, наибольшее число было выявлено в Великобритании (267), где впервые обнаружили заболевание. В России заболевших не регистрировали.

45 заболевшим детям понадобилась трансплантация печени, было зафиксировано 18 смертей. Источник заражения и способы передачи возбудителя изучаются, распространенные вирусы гепатита (А, В, С, D и E), не были обнаружены в данных случаях заболевания.

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