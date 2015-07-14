Медведев разрешил министру спорта возглавить РФС

Виталий Мутко рассказал, что премьер Дмитрий Медведев снял запрет на совмещение должностей министра спорта и главы Российского футбольного союза. Министр уже дал свое согласие идти на выборы президента РФС

Министр спорта России Виталий Мутко (Фото: ТАСС)

​Глава правительства Дмитрий Медведев снял запрет на совмещение постов министра спорта и президента РФС. Об этом рассказал журналистам министр спорта России Виталий Мутко.

«Сегодня посмотрел, сколько федераций меня выдвинули. Я исхожу из того, что в российском футболе все предпосылки для развития есть. Нет одного надлежащего управления футболом и консолидации усилий. Наша задача это сделать. Я уже говорил, что работаю министром. Медведев наложил запрет. Сегодня с Медведевым встретились, он запрет снял», — цитирует Мутко РИА Новости.

Позже это подтвердила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. «С учетом ситуации, сложившейся в российском футболе, и понимая важность подготовки команды России к чемпионату мира, премьер-министр разрешил министру спорта принять участие в выборах главы РФС», — сказала она Интерфаксу.

Мутко также заявил, что дал согласие идти на выборы президента РФС. «Поблагодарю завтра все организации, которые меня выдвинули и еще выдвинут. Будем вместе с ними готовиться к конференции. Буду кандидатом в президенты. Изберут — значит, буду решать вместе с вами все проблемы», — сказал Мутко.

Министр также пообещал, что РФС станет самой открытой и прозрачной организацией. «Мы сделаем самую открытую, самую прозрачную организацию. Покажем и расскажем, как будем постепенно выходить на тот уровень, который у нас в 2008 году был», — сказал Мутко.

Выборы президента РФС состоятся 2 сентября в Москве в рамках внеочередной конференции союза. Во вторник, 14 июля, сообщалось, что кандидатуру Мутко на пост президента РФС выдвинули 26 организаций. Ранее кандидатами на данный пост были выдвинуты вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и заслуженный тренер России Валерий Газзаев. Заявки на выдвижение кандидатур буду приниматься до 24 июля. В настоящее время временно обязанности президента РФС, после отставки с этой должности Николая Толстых, исполняет первый вице-президент организации Никита Симонян.​

Сегодня же Российский футбольный союз официально объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной России по футболу Фабио Капелло. Вопрос о его отставке начал активно подниматься в СМИ после поражения сборной России от команды Австрии со счетом 0:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы. По словам врио президента РФС Никиты Симоняна, «следующим после Капелло [будет] отечественный специалист».