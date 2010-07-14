В РФ вводится новая памятная дата - День окончания Второй мировой войны

Совет Федерации утвердил новую памятную дату - День окончания Второй мировой войны (2 сентября).

Именно 2 сентября 1945г. на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции Японии. С японской стороны акт подписали министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и начальник Генштаба Умэдзу Есидзиро, от союзников - генерал Дуглас Макартур (США), Брюс Фразэр (Великобритания) и генерал-лейтенант К.Н.Деревянко (СССР).

"В ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и Курильской десантной операций группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, южный Сахалин и Курильские острова, приблизив тем самым окончание Второй мировой войны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время в РФ есть 9 памятных дат: День российского студенчества (25 января), День космонавтики (12 апреля), День памяти и скорби (22 июня), День Крещения Руси (28 июля), День партизан и подпольщиков (29 июня), День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), День Октябрьской революции 1917 года (7 ноября), День Героев Отечества (9 декабря), День Конституции РФ (12 декабря).