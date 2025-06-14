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Актер Курского драмтеатра Сергей Тоичкин утонул под Ижевском

В Удмуртии погиб артист Русского драматического театра Удмуртии Сергей Тоичкин, который год назад переехал в Ижевск из Курска. По информации местных СМИ, мужчина утонул в пруду
Сергей Тоичкин
Сергей Тоичкин (Фото: dramteatr18 / Telegram)

Трагически погиб артист Русского драматического театра Удмуртии Сергей Тоичкин, сообщила пресс-служба государственного драмтеатра.

«С прискорбием сообщаем, что 12 июня трагически погиб артист театра Сергей Тоичкин. <...> Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким артиста. Он навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

По информации местного портала «Сусанин», 38-летний артист утонул в Кенском пруду Завьяловского района. Водолазы извлекли тело из водоема 13 июня. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В драмтеатре отметили, что Тоичкин переехал в Ижевск из Курска год назад, до этого он почти 15 лет играл на сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина. На счету актера более 30 ролей. «Больше всего ему была близка тема русского человека из народа, потому что он и сам был из народа, из небольшого поселка Курской области», — отметили в театре.

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Фото:Наталия Назарова / Shutterstock

В Курском драмтеатре сообщили, что Тоичкин служил на их сцене с 2010 по 2024 год, в труппу его приняли сразу после окончания Курского колледжа культуры.

«Коллеги очень любили и ценили артиста за его профессионализм, отзывчивость и прямоту. У него было много поклонников среди курского зрителя, которые восхищались его мастерством и обаянием», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с Тоичкиным прошла 14 июня с 14:00 до 16:00 (с 13:00 до 15:00 мск) в большом зале ритуального агентства «Ангел» в Ижевске.

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