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Кадры пожара на Новочеркасской ГРЭС

Появились кадры пожара на Новочеркасской ГРЭС

Кадры пожара на Новочеркасской ГРЭС
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В Ростовской области на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Он начался на крыше, на шестом энергоблоке. Огнем охватило площадь в 400 кв. м. Местные источники портала 161.ru в силовых структурах сообщали, что перед пожаром был взрыв. Позже ростовский губернатор Василий Голубев в телеграм-канале не подтвердил информацию о взрыве. «Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», — сказал он.

Теги
Новочеркасская ГРЭС пожары Ростовская область
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