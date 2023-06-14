Кадры пожара на Новочеркасской ГРЭС

Video

В Ростовской области на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Он начался на крыше, на шестом энергоблоке. Огнем охватило площадь в 400 кв. м. Местные источники портала 161.ru в силовых структурах сообщали, что перед пожаром был взрыв. Позже ростовский губернатор Василий Голубев в телеграм-канале не подтвердил информацию о взрыве. «Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», — сказал он.