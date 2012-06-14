Во Владивостоке трассу к саммиту АТЭС за 29 млрд руб. смыло дождем

Во Владивостоке участок дороги, которую построили специально для саммита АТЭС, размыло дождем.

Фото: ИТАР-ТАСС

Под воздействием стихии стала разрушаться габионная стена, по которой проложена трасса Седанка – Патрокл, на строительство которой ушло 29 млрд руб., пишут местные СМИ.

Размокшая от влаги насыпь стала опадать, в результате чего камнями и грунтом были засыпаны расположенные внизу трассы гаражи и пляж в районе улицы Космонавтов. В настоящее время движение по дороге перекрыто.

Жители района, пострадавшие от обрушения трассы, написали письмо губернатору края Владимиру Миклушевскому. Они потребовали как можно быстрее восстановить проход к пляжу, а также решить вопрос по восстановлению разрушенных объектов.

"Будем разбираться", - заверил в своем микроблоге вTwitter губернатор Приморского края.

Трассу поселок Новый – полуостров Де-Фриз – станция Седанка – бухта Патрокл построили специально к саммиту АТЭС, который пройдет с 1 по 8 сентября во Владивостоке. Это четырехполосная скоростная магистраль протяженностью 40 км, которая существенно снизит время на трансфер из аэропорта до Владивостока. Кроме того, дорога свяжет аэропорт с островом Русский.

Видео разрушенной дороги запечатлели пользователи сайта tihaya.org, посвященному району Владивостока - бухте Тихой.