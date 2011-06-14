Помощницу судьи, рассказавшую о деле Ходорковского, вызвали на допрос

Бывший пресс-секретарь хамовнического суда Наталья Васильева вызвана на допрос в Следственный комитет РФ.

В ведомстве отметили, что Н.Васильеву будут допрашивать в связи с проводимой в отношении судьи Виктора Данилкина проверкой, организованной по заявлению адвокатов бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Экс-глава ЮКОСа М.Ходорковский и бывший руководитель МЕНАТЕПа П.Лебедев, а также их адвокаты направили на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с требованием возбудить уголовное дело против председателя Хамовнического районного суда Москвы Виктора Данилкина.

Юристы просили возбудить дело по семи статьям Уголовного кодекса РФ: "Вынесение заведомо неправосудного приговора", "Служебный подлог", "Фальсификация доказательств", "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", "Воспрепятствование осуществлению правосудия", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий".

Ранее в Интернете было опубликовано интервью Натальи Васильевой – помощницы судьи В.Данилкина. Она сообщила, что приговор М.Ходорковскому и П.Лебедеву писал не В.Данилкин, а во многом – "вышестоящая инстанция". По словам Н.Васильевой, приговор писался в таком спешном порядке, что его продолжали "доставлять" в суд уже после того, как началось чтение готовых частей.

Также Н.Васильева рассказала, что в ходе процесса В.Данилкин согласовывал свои действия с руководством Московского городского суда. Говоря об источнике своей осведомленности, женщина отметила, что знает об этом от близкого окружения В.Данилкина, а также многое видела сама, так как являлась его помощником.

В Мосгорсуде отметили, что заявление Н.Васильевой является провокацией и связано с рассмотрением кассационной жалобы на приговор М.Ходорковскому.