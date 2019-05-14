Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд

Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд

Против энергетической компании, связанной с президентом ЦСКА и предпринимателем Евгением Гинером, завели уголовное дело об уклонении от налогов более чем на 1 млрд руб.

Фото: Денис Гришкин / ТАСС / Ведомости

Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту совершенного несколько лет назад уклонения топ-менеджмента компании «ТНС энерго Нижний Новгород» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщается на сайте СКР.

Следователи считают, что в 2012 году для получения необоснованной налоговой выгоды «неустановленные на данный момент лица из числа руководства «ТНС энерго Нижний Новгород» заключили с ПАО ГК «ТНС Энерго» договор о передаче ему полномочий единоличного исполнительного органа. Так «ТНС Энерго» получило руководство над компанией «ТНС энерго Нижний Новгород», в том числе и право совершать от ее имени сделки по купле-продаже электроэнергии.

Вместе с тем обе компании «являются взаимозависимыми лицами», а договор, заключенный в 2012 году, использовался для получения ПАО ГК «ТНС энерго Нижний Новгород» необоснованной налоговой выгоды, говорится на сайте СК. Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов «ТНС энерго Нижний Новгород» в СК оценили в сумму более 1 млрд руб.

В данный момент в офисных помещениях «ТНС Энерго» и «ТНС энерго Нижний Новгород» проходят обыски, сообщает СКР. Обыски также идут «по месту проживания фигурантов», отмечает ведомство.

Группа компаний «ТНС Энерго» — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России. Структуры, входящие в «ТНС Энерго», обслуживают более 241 тыс. компаний и свыше 7,7 млн счетов физических лиц в 11 регионах России — от Карелии до Воронежской области.