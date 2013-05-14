Новоорлеанский стрелок по-прежнему остается на свободе

Личность преступника, который устроил стрельбу на шествии в Новом Орлеане, установлена, однако злоумышленник по-прежнему остается на свободе, передает Reuters.

Фото: AP

По данным местных правоохранителей, виновником происшествия оказался 19-летний афроамериканец Акейн Скотт, ранее имевший судимости. В последний раз он был арестован в марте текущего года — полицейские нашли у юноши наркотики, а также огнестрельное оружие. Известно, что тогда при задержании А.Скотт оказывал сопротивление.

После просмотра видеозаписи с места преступления, в результате которого пострадали 19 человек, полицейские установили личность стрелявшего, однако оперативно разыскать его не удалось — исследование трех адресов, где мог скрываться А.Скотт, не увенчалось успехом.

Видеозапись, которая существенно облегчила работу полицейских, была обнародована накануне. На ее кадрах видно убегающего чернокожего мужчину в светлой футболке и темных штанах. Несмотря на нечеткое изображение, многие очевидцы смогли опознать преступника. При этом некоторые свидетели рассказали, что заметили трех стрелявших. Такую версию пока в полиции не подтвердили.

Накануне полиция Нового Орлеана объявила о награде в 10 тыс. долл., которая достанется тому, кто укажет местонахождение злоумышленника.

Напомним, речь идет о перестрелке, которая произошла во время праздничного шествия. От пуль преступника пострадали 19 человек, среди которых двое детей. В настоящее время четверо раненых находятся в критическом состоянии, среди них имеется 10-летний ребенок. Во время стрельбы преступники целились в участников парада и зрителей, которые располагались на трибунах.