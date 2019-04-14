Клинцевич назвал вмешательством в дела Украины передачу грамоты Петра I

Передача Германией Украине грамоты российского императора Петра I, датированной 1708 годом, является прямым вмешательством во внутренние дела Киева. Об этом в Facebook написал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Передачу Украине Германией грамоты Петра I непосредственно перед вторым туром выборов там президента — будто нельзя это было сделать после 21 апреля — трудно расценить иначе, как попытку повлиять на результаты этих выборов», — считает он. «Я уже не говорю о том, что грамота Петра I есть собственность Российского государства, и никого больше. Передача грамоты российского императора другой стране выглядит, мягко говоря, не очень прилично», — подчеркнул Клинцевич.

Грамота представляет собой рукописный пергамент размером 80х58 см в серебряно-позолоченной оправе. Петр I выдал этот документ митрополиту Иоасафу Кроковскому о постановлении его на Киевскую митрополию. Грамота была передана Украине 13 апреля, ее доставили в киевский аэропорт Борисполь.

«Артефакт <…> был потерян во время Второй мировой войны, а с конца 1950-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг)», — заявлял министр культуры Украины Евгений Нищук. «По возвращении документ доставили в национальный заповедник «София Киевская», где очень скоро мы представим грамоту для осмотра», — добавил он.